'Gebelikte şeker yükleme testi ihmal edilmemeli'

Dr. Sami Şahin, gebelikte şeker yüklemesinin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Liv Hospital Samsun Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden Opr. Dr. Sami Şahin, gebelikte şeker yüklemesi testi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Gebeliğin normalde şeker seviyesini arttıran bir süreç olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Sami Şahin, “Normal bir gebelik döneminde bebeğin eşi dediğimiz plasentadan salgılanan bazı hormonlardan dolayı insülin direnci, hiperinsülinemi ve hafif postprandial hiperglisemi dediğimiz durum ortaya çıkar. Yani şeker seviyesi yükselmiş olur. Bu durum, özellikle gebeligˆin ikinci yarısında fetusun artan aminoasit ve glukoz gereksinimini sagˆlaması için anneyi hazırlar. Bu yüzden altta yatkınlık varsa, gebelik döneminde ortaya çıkan gestasyonel diyabet hastası olabilirsiniz” dedi.

Kilo artışına dikkat

Gebelikte şekeri tetikleyen durumlardan bahseden Opr. Dr. Şahin, “Gebelikte şekerin risk faktörü oluşturan durumlar; tip 2 diyabet için yüksek riskli etnik grupların üyesi olmak, birinci derece akrabalarda diyabet öyküsü, önceki gebeliklerde gebelik diyabeti öyküsü, vücut kitle indeksinin 30 kg/m2'nin üzerinde olması, gebelik öncesi ve gebelikler arasında anlamlı kilo artıs¸ı, gebelik sırasında anlamlı kilo artıs¸ı, anne yas¸ının 25'in üzerinde olması, 4100 gram üzerinde dogˆum öyküsü, nedeni belli olmayan ölü dogˆum veya anomalili dogˆum öyküsü, annenin dogˆum agˆırlıgˆının 4100 gramdan büyük veya 2700 gramdan küçük olması, ilk prenatal vizit sırasında glukozüri saptanması, metabolik sendrom, polikistik over sendromu, glukokortikoid kullanımı ve hipertansiyon gibi diyabet gelis¸imi ile ilis¸kili durumlardır” diye konuştu.

Gebelikte diyabet komplikasyonları

Opr. Dr. Sami Şahin, komplikasyonlar hakkında ise, “Gebelik diyabet; düşük, gebelik zehirlenmesi, uteroplasental yetmezlik, erken doğum, plasenta ayrılması, enfeksiyona meyil, hipo/hiperglisemi atakları, fetal anomali, makrozomik bebek, doğumdan sonra hipoglisemik bebek, su fazlalığı, doğumdan sonra bebekte akciğer hastalıkları, küvezde daha çok yatış, genellikle sezaryen ile doğum, omuz takılması, brakiyal plexus felci, klavikula kırığı gibi komplikasyonlara neden olabilir” şeklinde konuştu.

“Şeker yükleme testi mutlaka yapılmalı”

Gebelikte şeker yükleme testinin öneminin altını çizen Şahin, ayrıca şunları söyledi:

“Şeker yükleme testinde karbonhidrat miktarı, günlük alınan karbonhidrat miktarından azdır. Test tek seferlik olup, vücudun kan şeker seviyesini tolere edip edememe durumunu kontrol eder. Bu nedenle bilinen bir zararı yoktur. Şayet altta yatan bir diyabet durumu varsa bunu ortaya çıkardığı için gebelik döneminde oluşacak komplikasyonlar engellenebilir. Bu nedenle kesinlikle şeker yükleme testinin yapılması önerilir.”