‘Geç uyuyan bebek büyüme hormonundan yararlanamaz'

Yeşim Çınar Yakar, “Uyku eğitimi, çoğunlukla bebeği yatağına bırak ağlaya ağlaya uyusun sanılıyor ama aslında uyku eğitimi bebeklere ve küçük çocuklara sallanmadan, emzirilmeden, kucakta taşınmadan veya benzeri destekler olmadan kendi kendilerine nasıl uyuyabileceklerini öğretmek ve gece boyunca uyumalarını sağlamaktır. Gece geç uykuya dalan bebeklerde büyüme hormonundan yararlanamaz” dedi.

Medicana Int. Samsun Hastanesi Yeşim Çınar Yakar, uykunun vücudun şarj olması için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğunu ifade ederek, “Uyku sanıldığı gibi pasif bir dinlenme hali değildir. Uyurken vücudumuz ve beynimiz sürekli olarak bir yenilenme süreci yaşar” ifadelerini kullandı.

Destekli uyutma nedir?

Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar şöyle devam etti:

“Eğer bebeğiniz sallama, emzirme, kucağa alma gibi destekler ile uyuyor ve uyku döngüleri sırasında da bu desteği bulamayınca uyanıyor ve ancak yeniden bu destekle uykuya dalıyorsa bebeğiniz destekli uyuyor demektir. Uyku eğitim metotları çeşitli ama sadece bu metotlar uygulanarak bebeğe uyku eğitimi verilemez bebeğinizin uyanıklık süreleri göz önüne alınarak uyku düzeni oluşturulması asıl önemli olandır.”

Uyku düzeninin nasıl düzene koyulacağına dair bilgiler veren Yakar, “Ayına uygun uyanıklık süreleri çok önemli ve bebekler çok uzun uyanık kalabiliyor sabah uyanma saati 06.00-08.00 gece uyuma saati de 19.00-20.00 olmalı. Eğer bebeğinin gündüz iyi uyumazsa yorgun düşer ve hem gece uykuya dalmakta zorlanır hem de gece boyunca sık sık uyanır” ifadelerini kullandı.

Dr. Yakar açıklamasını şöyle tamamladı:

“Uykuya geçmeden 15-20 dk öncesindeki rutinlerdir. Banyo (mevcut durumda yaptığınız gibi). Uyku zamanı diyerek kucağınıza almak ve odasına gitmek. Müziği açmak. Masaj yağını sürmek ve Pijamalarını giydirmek (kışın üst örtmek yerine tulum giydirmenizi öneriyorum). Emzirmek (uyumasına müsaade etmeyelim) ışıklar açıkken besleyelim. Aynı zamanda da kitapların resimlerine bakmak. Kucağınıza alıp perdeleri kapatmak (aynı anda güneşe bye bye demek). Işıkları kapatmak.

Gece lambasını açmak. Öpüp uyku cümlesi ile uyanıkken yatağa koymak.”