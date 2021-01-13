Gece yarısı torunu ağlayınca yatağında ölü bulundu

Samsun'da misafirliğe gelen torunu ile birlikte yatan 50 yaşındaki kadın geceleyin torunu ağlayınca yakınları tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Cami Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altınay Koç (50) Ankara'dan misafirliğe gelen 2,5 yaşındaki torunu ile birlikte yattı. Gece yarısı uyanan ve ağlayarak odadan çıkan çocuğu fark eden ev sakinleri Aytınay Koç'un çocuğun sesine uyanmaması üzerine yattığı odaya gittiklerinde onu yatakta ölü olarak buldu. Olay, polise haber verildi. Altınay Koç'un ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.