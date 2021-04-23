Geçen yıl balkonlarda, bu yıl mecliste

“Haydi, Çocuklar Balkonlara” sloganıyla geçtiğimiz yıl 23 Nisanın ilçede pandemiye rağmen kutlanmasını sağlayan ve başta çocuklar olmak üzere tüm kesimlerin takdirini toplayan Bafra Belediyesi, salgının etkisini sürdürdüğü bu yılda da 23 Nisan'a özel bir etkinlik gerçekleşirdi. Korona virüs nedeniyle evlerinde olması gereken çocukların 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmaması için dikkat çekici etkinliği hayata geçirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak oluşturulan çocuk meclisi Bafra Belediyesi Meclis Salonunda oturum düzenledi. Bafra'da 23 Nisan ve çocuk gündemi ile toplanan çocuk meclisin pandemi kurallarına uyularak gerçekleştirildi. 23 Nisan Çocuk Meclisi'nin kısa filmi ise Bafra Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Gündem ve gelişen diyaloglar ise yüzlerde bir nebze de olsa çocuk gülümsemesinin oluşmasını sağladı.

Çocuk Meclisi'ni ilgiyle takip eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç çocuklarla geçirdiği vaktin ardından yaptığı açıklamada, “Şu bir gerçek ki, çocukların biz yetişkinlerden daha başarılı olduğu bir alan var: Hayal Kurmak. Yaş ilerledikçe hayal kurmanın sanki iyi bir şey olmadığını düşünmeye başladığımızın nedenini bilmiyoruz ama gerçek olan çocukların hayal dünyasının zenginliği. Bu günün küçükleri yarının yöneticileri geleceğimizin güvencesi tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.