Geçmeyen sivilce kabusunuz olmasın

Yumurtalıklarda oluşan küçük iyi huylu kistlerle kendini gösteren hastalık, kadınlarda adet düzensizliği ile birlikte tüylenme, kilo alma ve sivilcelenmeye de neden oluyor. Tüm bu şikayetler, psikolojik sorunları kaçınılmaz hale getiriyor.

Medicana International Samsun Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Asıl sorun polikistik overden salınan androjen ile östrojen hormonu arasındaki hassas dengenin bozulmasıdır. Polikistik overleri bulunan kadınlarda genellikle ilk belirti ergenlik çağında başlayan ileri derecede sivilcelenme, adet düzensizlikleri, tüylenme, kilo alma, saçlarda dökülmedir. Sıklıkla ergenlik döneminde ortaya çıkmaya başlayan sivilceler genellikle 30 yaşından sonra azalma eğilimi gösterse de, 40-50 yaşlarına kadar sürmekte ve psikolojik sorunlar devam etmektedir” dedi.

Yumurtalık ve böbrek üstü bezi kanserine dikkat

Dr. Gökosmanoğlu, ergenlik döneminde hiç sivilce olmamış veya hafif olmuş olmasına rağmen ileri yaşlarda sivilce, adet düzensizliği, vücutta tüylenme problemiyle karşılaşan kadınları yumurtalık ve böbrek üstü bezi kanseri olasılığına karşı uyararak, mutlaka endokrinoloji uzmanına görünmelerini tavsiye etti.

“Polikistik over sendromu bulunan kadınlarda uzun dönemde; şeker hastalığı, hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları ile rahim kanseri görülebilir. Polikistik over sendromu neden olduğu şikayetler ve ileride oluşabilecek sağlık problemleri açısından düzenli kontrol altında olunması gereken bir hastalıktır” diye belirten Uzm. Dr. Gökosmanoğlu, polikistik over sendromumun tedavisi hakkında da bilgi verdi.

Polikistik over sendromunun tedavisi

Polikistik over hastalığının tedavisinin, hastanın yaşına ve isteklerine göre değiştiğini vurgulayan Uzm. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Öncelikli amacımız; hormonal dengeyi düzenlemek ve düzenli adet görmeyi sağlamaktır. Ancak ilk aşamada ele aldığımız en önemli konu kilo kontrolünü düzenlemektir. Kilo artışı polikistik over sendromu belirtilerinin şiddetini arttırır ve ileride yaşanabilecek diğer sağlık sorunlarına da yol açarak, hastanın durumunu daha da zorlaştırabilir” şeklinde konuştu.