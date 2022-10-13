Geçmişin çocukları geleceğin büyükleriyle buluştu

SAMSUN (İHA) – Samsun'da huzurevine giden minik öğrenciler pandemi sürecinde ziyaretlere hasret kalan yaşlılarla sohbet ederek moral oldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı huzurevine ziyarete giden Atakum Milli Eğitim Vakfı 3/D sınıfı öğrencileri, huzurevi sakinlerine güzel bir sürpriz yaptı. Minikler, huzurevi sakinlerine önceden hazırladıkları şarkıları söylerken kendi hayal gücüyle çizdikleri resimleri hediye ettiler. Duygu dolu anlara sahne olan ziyarette sınıf öğretmeni Menekşe Kalkan, “Bu ziyarete çocuklarımın çok istekli olması beni hem çok gururlandırdı hem de onurlandırdı. Yaşlılarımızı bir gün değil her gün anlamamız gerekiyor. Bizi yetiştiren anne babalarımıza ne yapsak azdır. Öğrencilerimin huzurevine gitmek için çok istekli olmaları ise beni çok duygulandırdı” dedi.

Duygu dolu anlar yaşandı

Pandemi sürecinde ziyaretlere kapalı olan huzurevinde kalan yaşlı amca ve neneler, miniklerle beraber uzun uzun sohbet ederek hasret giderdiler. Miniklerin dede ve nenelere tek tek çikolata ve çiçek vermesi huzurevi sakinlerinin gözlerinin dolmasına sebep oldu. Minik yüreklerin bu ziyareti karşısında huzurevi sakinlerinin heyecanlı tavırları gözlenirken, unutulmadıkları içinde mutlu olduklarını ifade ettiler.