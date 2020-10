Geleceği Kodlayanlar Projesi OKA desteğiyle Orta Karadeniz Bölgesi'nde

Teknolojiyle beraber bilgisayar bilgisinin önemi hızla artıyor. Teknoloji sektöründe kullanılan birçok uygulama bilgisayar temelli çalıştığı için teknoloji sektörü ile bilgisayar bilimlerini ayrı ayrı ele almak artık mümkün değil. İlerleyen yıllarda özellikle sanayide kullanılan pek çok aracın bilgisayarlar aracılığıyla yönetileceği düşünüldüğünde, bilgisayarla doğrudan ilişkili yüzlerce yeni mesleğin ortaya çıkması bekleniyor.

Bu sebeple bilgisayar bilimlerinin her adımında bulunan kodlamanın önemi son yıllarda tüm dünyada hızla artıyor. Kodlama eğitimi, ilk olarak problem çözümü ve analiz gerektirdiğinden öğrencilere problemlere çok yönlü çözümler sunmak, sistematik düşünmek, olayları ilişkilendirmek, farklı ve üretici düşünmek, takım çalışması yapabilme, eleştirel düşünebilme gibi özellikler kazandırılması gerekiyor.

Geleceği Kodlayanlar Projesi, Makers Lab uygulamaları ile çocuklara buluşlar yapabilecekleri, sorunlara hızlı ve pratik çözümler üretebilecekleri 21. yüzyılın temel becerilerini kazandırmaya gayret ediyor. Bu amaçla, eğlenceli, esinlendiren, heyecanlandıran ve teşvik eden programlarla, eğitimler, atölyeler düzenliyor. Öğrencilerin kabiliyetlerini ve üretken potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine ortam ve imkan sağlıyor.

Proje, kardeş okul uygulamasıyla uzaktan eğitim ile Türkiye'nin her yerinden çocuklar ile çevrimiçi atölyelerde buluşmayı hedefliyor. Kardeş okul uygulamasına OKA ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile belirlenen Amasya Merkez'de Ziyapaşa Ortaokulu ve Sosyal Bilimler Lisesi, Çorum'da Mimar Sinan Anadolu Lisesi ve Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Samsun'da Bafra Fatih Ortaokulu ve Kızılırmak Anadolu Lisesi, Tokat'ta Gaziosmanpaşa Ortaokulu ve Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi katılım sağlayacak.

Çevrimiçi atölyeler, her ay 1 kere olmak üzere 2 saat düzenlenecek. makersoftomorrow.online'daki eğitimler tüm öğrencilere açık olacak. Her okuldan gönüllü 10 öğrenci ile yapılacak atölyelerde her ay farklı bir konu işlenecek.