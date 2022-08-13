Geleceğin arama-kurtarma köpekleri böyle seçiliyor

Korku, cesaret ve tepki testlerine giren minik köpeklerin iyi bir arama-kurtarma köpeği olması için onlara yoğun bir eğitim veriliyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) bünyesinde arama-kurtarma binası kuruldu. Kurulan binada OMÜ öğrencilerinden oluşan bir arama-kurtarma takımı oluşturuldu. Her geçen gün gelişen merkez bünyesindeki takım, arama ve kurtarma köpekleriyle profesyonel olarak desteklendi. Faaliyetleri devam eden binada yetişen özel cins Belçika kurdu köpeklerden arama-kurtarma köpekleri seçildi. Yavruyken korku, merak, cesaret testlerine en iyi tepki veren köpeklerin ileride Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, AFAD'da, emniyette, jandarmada görev alması hedefleniyor.

"Onların daha özel tepkiler vermesini istiyoruz"

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Görevlisi Elif Cilavdaroğlu, "Çok keyifli ve maneviyatı yüksek bir işte görevliyim. Bugün burada köpeklerimizi seçmek için bulunuyoruz. İki tane köpeğimiz daha var. Onlar Samsun AFAD'da eğitimlerini alıyorlar. Bir köpeğimiz enkaz arama için, bir köpeğimiz de doğada arama için eğitimlerini tamamlamak üzereler. Bugün de devamlılığı sağlamak için buradaki köpeklerimizden bir seçim yaptık. Seçim yapmak tabii uzun bir işti. Birçok yönden onları test ettik. Korkuyorlar mı, cesaretleri yerinde mi, oyuncaklara tepkileri nasıl diye test ettik. Özel arama kurtarma köpeklerinin bu tip özel davranışları olması gerekiyor. Evde beslenilen köpekler gibi ya da bahçede beslenen köpekler gibi değil, onların daha özel tepkiler vermesini istiyoruz. Yaptığımız testlerde köpeklerimizi ödülle ikna ediyoruz, bu da genellikle oyuncak oluyor. İlerleyen süreçte de iyi bir eğitim almaları için bu tip tepkilere bakılıyor. Bu tip tepkilerin sonunda da aralarında seçimde bulunuyoruz. Seçtikten sonra her gün düzenli olarak eğitimlerine devam edeceğiz. Öncelikle sosyalleşmeleri adına eğitimde bulunacağız. Sonrasında da özel görevleri yerine getirmeleri için onlara özel eğitimler vereceğiz” dedi.

TSK, emniyet, jandarma, AFAD bu köpekleri kullanıyor

Kolluk kuvvetlerinin birçok alanında bu köpeklerinin kullanıldığını söyleyen Cilavdaroğlu, “Arama kurtarma köpeklerinin ırklarına baktığımız zaman tabi tercih edilen belli ırklar vardır. Bu ırklar Alman Kurdu ,Belçika Kurdu, Belçika Malinois gibi köpeklerdir. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, jandarmada, emniyette bu köpekler tercih ediliyor. Yine AFAD, Akut ekipleri tarafından da belli ırklar tercih ediliyor. Çünkü bunların eğitimlere yatkınlıkları oluyor. Koku alma dereceleri daha iyi olabiliyor” diye konuştu.

"Bölgede kullanılabilecek bir eğitim parkuru planlanıyor"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi hem eğitim veren hem de topluma hizmeti önemseyen bir birim olarak kendisini tanımladığını söyleyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Arama-kurtarma takımı kuruldu ve şuanda akreditasyon sürecine girdi. Ancak üniversitedeki eğitim sürecinde doldur-boşalt mantığıyla gelen öğrencilerimizin özellikle beden eğitimi bölümündeki öğrencilerin eğitim alması, eğitim sonrasında da hayata atıldıklarında gittikleri afetlerde rol alması bizim temel hedefimiz olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla biz hem eğitim yapılabilecek hem de kurmuş olduğumuz takımla afet döneminde topluma hizmet üretebilecek bir merkez oluşturmayı planladık. Önce arama-kurtarmaya yönelik akademik çalışmaların yapılabileceği bir araştırma merkezi kurduk. Aynı zamanda beden eğitimindeki öğrencilerimiz ve üniversitedeki bütün gönüllü öğrencilerimizin de önce farkındalık arkasından da profesyonel bir eğitim almasını arzu ettik. Takımı arama-kurtarma köpekleriyle profesyonel olarak desteklemek istedik. İlgili kurumlarla çalışmalarımız oldu. Bölgede kullanılabilecek bir eğitim parkuru planlanıyor. Şuanda düzenlenen parkur bu amaçla düzenleniyor. Hem çocuk hem yetişkin hem de köpek eğitimine ilişkin farklı parkurlar olacak. Bölgenin bu konuyla ilgili bütün ihtiyacını karşılayacağını ümit etmekteyiz" şeklinde konuştu.

"18 aylık köpek iki sınava giriyor"

OMÜ Arama-Kurtarma Topluluğu yönetici üyesi Yıldıray Ortahisar da, "Köpeklerimiz önce eğitim yeterlilik sınavı, daha sonra da görev yeterlilik sınavı olmak üzere iki sınavdan geçiyor. 18 aylık bir köpek iki sınava da girebiliyor. Eğitim yeterlilik sınavında köpeğimizin itaatini dikkate alıyoruz. Diğer köpeklerle ilişkisi nasıl yönlendirmesi nasıl bunlara bakıyoruz. Daha sonrasında görev yeterlilik istenilen branşta ne derece göreve uyumlu, ne derece kendini kanıtlayabiliyor bunlar göz önünde bulunduruluyor. Bu sınavlar AFAD'la iş birliği içerisinde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.