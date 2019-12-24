Yıl Konferans Salonunda YÖK Kurulu Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı öğrencilere tecrübelerini aktardı.

“Geleceğin İnşasında Tecrübenin Rolü” konulu konferansa Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, SAMÜ Genel Sekreteri Salih Kesgin, OMÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Ebul Muhsin Doğan ve çok sayıda idari ve akademik personelin yanı sıra öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Muammer Yaylalı, konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

Ardından Ankara'daki memuriyet yıllarından başlayarak öğrencilerle tecrübelerini paylaşan Yaylalı, “Ben bir iktisatçıyım, eğer ki sahada özellikle Ankara'da geçirdiğim yıllar ve memuriyet hayatım olmasaydı bu kadar yol kat edemezdim. Akademik bilginin yanı sıra tecrübe edinmek için başvuracağımız yegane unsur sahada görev yapmaktır. Bu görevlerim esnasında edindiğim pratikler beni daima ileriye götürmüştür” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere samimi anlatımlarda bulunan Prof. Dr. Yaylalı konuşmasında hayatından kesitlere de yer vererek, “Rektörlük görevi yaptığım sıralarda mahalleye gelen kırımızı plaka aracı gören çocuklar makam şoförünü tutup ‘Muammer Amca çok mu ders çalışıyordu' diye sormuşlar. Yani kısacası bir yerlere gelebilmek için muhakkak çok çalışmak gerekiyor. Bu durum sadece ders çalışmak için geçerli de değil. Ders çalışırken aynı zamanda çevrenizi de geniş tutmanız gerekiyor. Bunlar size ileride çok yardımcı olacaktır” şeklinde konuştu.

Konferans, SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın, Prof. Dr. Muammer Yaylalı'ya hediye takdimiyle son buldu.