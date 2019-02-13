Geleceğin mühendisleri için MMO-OMÜ iş birliği

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde çalışmalarını yürüten Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) sayesinde 'daha iyi yetiştirilmiş, nitelikli' mühendislerin mezun edildiğini açıkladı.

MMO Samsun Şubesi, OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Paydaş Toplantısı'na ev sahipliği yaptı. Toplantıya OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ve mezunları, MMO Samsun Şube yöneticileri katıldı.

Doç. Mustafa Özbey tanıtım

Toplantıda, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Özbey, bölüm tanıtımını yaptıktan sonra MÜDEK başvuru hazırlıkları hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktardı.

Gürkan'dan MÜDEK'e övgü

Toplantı ile ilgili basına bilgi veren MMO Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, MÜDEK'in, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaptığını hatırlatarak, "MÜDEK, Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunuyor. Böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesine katkı sağlanıyor" dedi.

Eğitim kalitesinde artış

MÜDEK'in Avrupa Mühendislik Eğitimi Akreditasyon Ağı (ENAEE-European Network for Accreditation of Engineering Education) ile International Engineering Alliance(IEA) Washington Accord'a üye olduğunu da hatırlatan Kadir Gürkan, "OMÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, bu kapsamda başladığı çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çalışmalar, öğrencilerimizin eğitim kalitelerinde önemli artışa yol açacaktır" diye konuştu.