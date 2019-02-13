Panele konuşmacı olarak katılan OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Terzi, Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Nörolog - Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Bekir Tuğcu, katılımcılara Nörobilim konusunda çeşitli bilgiler verdi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki panelin açılışında konuşan OMÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, Avrupa Tıp Birliğinin yönetim kurulunda yer alan öğrencileriyle birlikte ortaya koydukları panel fikrini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kocabıçak, “İşin içinde biri olarak söyleyebiliriz ki gelecek nörobilimde. Yapay zekâdan tutun da beyin analizlerine kadar güncel tüm gelişmeler bunun üzerine yapılıyor. Burada, konusunda mahir öğretim üyelerimizle öğrencilerimiz bir araya gelsin istedik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akademisyenler katılımcıları bilgilendirdi

Açılış konuşmasının ardından sunumunu gerçekleştiren Nörolog - Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Bekir Tuğcu, epilepsi ve parkinson cerrahisi ile ilgili çalışmalarından söz etti. Daha sonra kürsüye gelen Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, parkinson hastalığında ve benzeri hareket bozukluklarında uygulanan tedavi yöntemleri ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Son olarak söz alan OMÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi de nöroimmünoloji alanındaki gelişmeleri aktardığı sunumunda, multipl skleroz (MS) hastalığı ile ilgili çeşitli bilgiler aktardı.

Doktorlardan şiir ve fotoğraf sürprizi

Öte yandan panelde, uzun yıllardır yarı profesyonel olarak fotoğrafçılık çalışmaları bulunan Doç. Dr. Bekir Tuğcu, fotoğraflarını öğrencilerle paylaştı. Ayrıca öğretim üyeleri arasında düzenlenen bilgi yarışması da keyifli dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Hekimliğin yanı sıra şiir de yazan Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak da öğrencilerle duygu dünyası ve sohbet gerçekleştirdi. Son olarak da öğrenciler arasında gerçekleştirilen “Kahoot” isimli yarışmayla programın kapanışı gerçekleştirildi.