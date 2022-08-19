Geleneksel Açık Hava Sinema günlerine İlkadım'da yoğun ilgi

Bu yıl Bulvar AVM'de 3'üncüsü düzenlenen Açık Hava Film Festivaliyle ilçe halkının bir arada olduğu sinema günlerine vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor.

6 gün boyunca İlkadımlılara açık havada sinema izleme keyfi yaşatacak etkinlikte Aykut Enişte Kral Şakir, Eltilerin Savaşı, Black Panther sinema severlerle buluştu. Her aratarak alanı taşıran etkinlikte belediye ekipleri tarafında gösterimi olacak film öncesi ailelere ve çocuklara ücretsiz olarak Patlamış Mısır, Su, Pamuk Şeker ikram ediliyor. Özellikle miniklerin yoğun ilgi göstereceği sinema günü Forzen 2 çizgi filminin ardında Aquaman filmi ile son bulacak.

“İlçemizin adına yakışır etkinlikler devam edecek”

7'den 70'e binlerce İlkadımlıyı ağırlayan filmlere gösterilen ilgili için hemşerilerimize teşekkür ediyorum diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Her kesime hitap eden ve bir arada olma günlerine dönüştürdüğümüz kültürel ve sanatsal etkinliklerimiz ilçemizin adına yakışır bir şekilde devam ettiriyoruz. Halkımızla birlikte güldüğümüz hoşça vakit geçirdiğimiz etkinliğimize vatandaşlarımızın büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Kaybolmaya yüz tutmuş olan açık hava sineması hayatımızda yeniden yer almaya başladı. Yazlık sinema günlerimiz mevsim ve diğer koşullar el verdiği sürdüreceğiz” dedi.