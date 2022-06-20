Samsun'un Canik ilçesinde "21. Geleneksel Çilek-Kiraz Festivali" yapıldı.

Canik Belediyesi'nin katkılarıyla Gökçepınar (Gaman) Mahalle Muhtarlığı tarafından 21. Çilek-Kiraz Festivali düzenlendi. Geleneksel olarak düzenlenen festival vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Festivale Canik Kaymakamı Mahmut Halal, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Emuce, Canik İlçe Müftüsü Ali Çebi, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

“Canik Samsun'un parlayan yıldızı”

Festivalde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, pandemi nedeniyle iki yıldır ara verilen festivalin yeniden düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan İbrahim Sandıkçı, “Canik Samsun'un parlayan yıldızı. İlçemizin tanıtılması adına bu tür etkinleri desteklemeye devam edeceğiz. Görev yaptığımız üç yıllık süre boyunca ilçemizde fiziki yatırımların yanı sıra eğitim, sosyal ve kültürel alanda önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Daha güzel, daha yaşanılabilir bir Canik için gece gündüz demeden tüm ekibimizle çalışıyoruz” dedi.

Fen lisesi bu sene öğrenci alacak

Canik'te eğitim alanında yapılan çalışmalara değinen Başkan İbrahim Sandıkçı, geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği Canik Fen Lisesi'nin önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci alacağını ifade ederek, “Eğitimde çocuklarımız Canik'te nitelikli okul olmaması sebebiyle farklı okullara gitmek zorundaydı. Bu durum ilçemizin nüfusunun göç etmesine de sebebiyet vermekteydi. Son bir aydır İl Milli Eğitim Müdürü ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün gayretleri ile ilçemizde sınavla öğrenci alan okulların sayısı beşe yükseldi. Milli Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer ile görüşerek kendilerinin olurları ve tensipleri ile Canik Fen Lisesi'nin onayını aldık. Geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiğimiz fen lisemiz 2022-2023 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci alacak” diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'ya konuşmasının ardından Gökçepınar Mahalle Muhtarı Ayhan Sekban tarafından festivale olan katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Festival alanında bulunan stantları ziyaret eden Başkan İbrahim Sandıkçı sahnelenen gösterileri izleyerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Sandıkçı, festival ağası seçilen Adem Uysal'ı tebrik etti.