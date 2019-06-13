Samsun'un Vezirköprü ilçesi Tahtaköprü Mahallesi'nde asırlardır devam eden geleneksel dua yağış getirdi.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta adını bir tahta köprüden aldığı Yörüklerin yurt edindiği mahallenin 350 hane ve 2000 nüfustan oluşuyor. Geleneklerine ve inançlarına bağlı kalan mahallede geleneksel "Bolluk ve Bereket Duası" yapıldı. Etkinlikteki uygulamaların ilçenin hiçbir mahallesinde olmadığı Bolluk ve Bereket Duası'nın asırlar önce yapılan duaların aynısı olduğu, modern hayatın gelenekleri değiştiremediği belirtildi.

Diğer mahalleler duayı nisan ve mayıs ayında yaparken, Tahtaköprü Mahallesi'nin haziran ayında yaptığı, diğer mahallelerin aksine misafirlere ikram için büyükbaş hayvan değil küçükbaş hayvan kesildiği, bu dua için 22 koyunun kesildiği, 20 kazan keşkek ve yahni pişirildiği, geleneksel lezzetin bozulmaması için küçükbaş hayvan eti kullanıldığı, duaya yaklaşık 2 bin kişinin, ayrıca il dışında olan tüm mahalle sakinlerinin de katıldığı açıklandı.

7 Yasin 7 ezan 7 müezzin geleneği

Geleneksel kültüründen ve inanç değerlerinden asla taviz vermeyen Tahtaköprü Mahallesi'ndeki Bolluk ve Bereket Duası'nda Mevlid-i Şerif'in orijinal hali okunurken Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra 7 müezzin, 7 Yasin ve 7 kez ezan okudu. Öğle namazından sonra 2 rekat şükür namazı kılındı, ayakta avuç içleri aşağı vaziyette dua edildi. Yine geleneksel yemeklerden keşkek ve kuzu etinden yapılmış yahni ikram edildi. Misafir masalarına her haneden bir kişi oturarak konuklarla ilgilendi.

Bu etkinliğe herkes katkı sağlıyor

Mahalle Muhtarı Ali Hasan Türkel, kültürlerinden asla taviz vermediklerini, Mevlid-i Şerif'in asırlar önce nasıl okunduysa bugün de aynı şekilde okunduğunu, adetlerinin değişmediğini belirterek, "Her masaya bir hane reisi oturur, yemek sonunda o masada bulunanları kendi evine götürerek ikramda bulunur. Misafire çok değer verilir, bu asla değişmez. Mevlitten sonra 7 Yasin, 7 ezan okunması sadece bizim mahallede vardır. Bu gelenek hiç bozulmadan günümüze kadar geldi. Bundan sonra da devam ederek yeni kuşaklara aktarılacak" dedi.

Türkel, "Bu tür duaları bir şahsın yapmasına müsaade edilmez. Çünkü burada amaç birlik ve beraberliktir. Birlik ve beraberlik içinde yapılması en güzeli" şeklinde konuşarak geleneklere bağlılığını dile getirdi.

Tahtaköprü Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği Başkanı İbrahim Kılıç ise birlik ve beraberlik içinde yapılan geleneksel etkinliklerin kültürün yaşamasına katkıda bulunduğunu, mahalle sakinlerinin geleneksel kıyafetten de asla taviz vermediğini vurgulayarak, dernek olarak bu tür etkinliklere katkı sağladıklarını ifade etti.

Duaya katılanlara keşkek ve yahni ikram edildi. Bolluk ve Bereket Duası'nın ardından yağmur yağması herkesi sevindirdi.