Geleneksel hekim toplantısı

Toplantıda MLPCARE Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş ve VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan, 2018 yılı değerlendirmesi ve 2019 yılı için sağlık sektöründeki hizmet skalasını üst sıralara taşıyacak plan ve projeler hakkında bilgiler verdi.

MLPCARE Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş, “Öncelikle tüm hekim arkadaşlarıma bu yıl gösterdikleri üstün performansından dolayı grup adına teşekkürlerimi sunuyorum. ‘Değer Katan Hizmet' anlayışıyla Türkiye'deki sağlık sektörüne bambaşka bir heyecan ve güç getirmiş olmanın haklı gururu içerisindeyiz. 2019 yılında da hız kesmeden kaliteli sağlık hizmeti anlayışımızı daha iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. VM Medical Park Samsun Hastanesinin güçlü hekim kadrosuna güveniyorum” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan ise, “2018 yılının son ayına gelirken hızla gelişen sağlık sektörünün global oyuncularından biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2019 yılı için hedeflerimiz bu çıtayı bir üst noktaya taşıyarak hem Karadeniz Bölgesi hem tüm Türkiye'de güçlü hekim kadromuzla yine ilklere imza atmak olacak. Tüm VM Medical Park Samsun Ailesi olarak inancımız bu doğrultudadır. Bugün aynı zamanda bizlere emeği ve katkısı büyük olan hekimlerimiz Dr. Ahmet Canbaz, Dr. Feride Özen ve Dr. Mustafa Çolak'ı uğurluyor, yeni görev yerlerinde başarılar diliyoruz. Aramıza yeni katılan Prof. Dr. Hulusi Atmaca, Doç. Dr. Yasemin Kemal, Doç. Dr. Ahmet Dilek, Uzm. Dr. Taner Kaya, Ecz. Önder Çakoğlu, Ecz. Yasemin Özbek ve Ecz. Kazım Aksak'a hoş geldiniz diyoruz” diye konuştu.