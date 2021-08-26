Geleneksel “Tiyatro Köyü” buluşması Atakum'da

Tiyatro Köyü Buluşması Atakum'da gerçekleşecek.

Birçok atölyenin yanı sıra halka açık tiyatro oyunları ve festival yürüyüşü ile tiyatronun kalbi Atakum'da atacak. Karadeniz Bölgesi'nde üretim yapan tüm tiyatro ekiplerini bir araya getirmek, ortak bir çatı altında toplamak amacıyla 2010 yılında Samsun'da kurulan Karadeniz Tiyatrolar Birliği (KATİB) 8. Tiyatro Köyü Buluşması'nı 7 ilden 19 farklı tiyatro grubunun katılımıyla 27-30 Ağustos tarihleri arasında Atakum Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirecek.

Dolu dolu program

Etkinlik boyunca her gün çocuk tiyatrosu (Kukla oynatımı, nesnelerin ve objelerin kişileştirilmesi), pandomim, clown, jonglör, sokak tiyatrosu, dans ve hareket, doğaçlama tiyatro, role hazırlanma, yoga, diksiyon ve Geleneksel Türk Tiyatrosu atölyeleri yapılacak. Çakırlar Korusu'nda gerçekleşecek eğitimleri ise Firuze Engin, Orçun Masatçı, Pat Atölye, Yaşar Gündem, Erhan Başoğlu, Ünal Yeter, Canan Yerlikaya, Semih Tiryaki, Mehmet Çömez verecek. Programa göre, 27 Ağustos saat 19.00'da Türkiş'ten başlayan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde sona erecek olan festival yürüyüşü ile jonglör gösterileri yapılacak. 29 Ağustos Pazar günü ise 13.30'da Pandemi Sonrası Yerel Yönetimler ve Sanat başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinlikte iki tiyatro oyunu da ücretsiz sahnelenecek. 27 Ağustos saat 21.00'de Zonguldak Z Sahne Tiyatro Grubu'nun “Romeo ve Juliet'in Tarifsiz Hikayesi”, 28 Ağustos saat 21.00'de ise Samsun Sanat Tiyatrosu'nun “Gölgesinde Çınarın” isimli tiyatro oyunları Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yurttaşlarla buluşacak.