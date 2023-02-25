Geliri depremzedelere bağışlanacak maçta kazanan Samsunspor

Maç gelirlerinin tamamı depremzedelere bağışlanan dostluk maçında Samsunspor, sahasında ağırladığı Çorum FK'yi 3-0 yendi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Çorum FK, geliri depremzedelere bağışlanacak dostluk maçında 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıla geldi. Maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Yakup Bakır, Coşkun Yalçın, Oğün Keleş yönetti. Dördüncü halem olarak ise Teksen Eker görev aldı.

Ev sahibi Samsunspor maça kalede Aykut Özer, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Alim Öztürk, Zeki Yavru, Kadeem Harris, Celil Yüksel, Yusuf Emre Gültekin, Osman Çelik, Moryke Fofana ve Douglas Tanque ilk 11'i ile çıktı. Misafir Çorum FK ise kalede Ali Türkan, Serkan Yavuz, Erkan Kaş, Berkay Değirmencioğlu, Fatih Solmaz, Timur Temeltaş, Ferhat Yazgan, Gökhan Karadeniz, Hurşit Taşçı, Suat Kaya ve Sinan Kurumuş ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmadaki gol perdesini 45. dakikada Douglas Tanque açtı. Gaetan Laura 68. dakikada fileleri sarsarak, Samsunspor'u 2-0 öne geçirdi. Karşılaşmanın 3. golünü ise 82. dakikada Samsunspor'un golcü oyuncusu Ahmet Sağat kaydetti.

Binlerce taraftarın takip ettiği maçın geliri depremden etkilenen 11 ildeki depremzedelere bağışlanacak.