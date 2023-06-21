Gemide 15 gün arkadaşının cesediyle yaşadı

Olay, Samsun Limanı'na 3 mil açıktaki Katya ATK isimli yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geminin ambarının kapısındaki mührün kırık olduğunu fark eden gemi personeli, kaçak yolcu olma ihtimaline karşı ambarı kontrol etti. Yapılan kontrolde Kolombiya uyruklu Luis Antonio Obando Castr (57) isimli yolcuyu yakaladı. Castr, kendisi ile birlikte bulunan vatandaşı Manuel Javier Prado Cortes'in (56) hayatını kaybettiğini ve 4 gün boyunca arkadaşının cesediyle kaldığını iddia etti.

Olay, gemi personeli tarafından sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Manuel Javier Prado Cortes'in cansız bedeni otopsi için gemiden karaya alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Söz konusu Türk bayraklı yük gemisinin Kolombiya'dan Samsun'a geldiği öğrenildi.

Yanındaki arkadaşı ölü bulunan Luis Antonio Obando Castr, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Luis Antonio Obando Castr savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kolombiyalı kaçak yolcunun 28 gündür gemide bulundukları ve yakalanmadan önce 15 gün arkadaşının cesedi yanında kalmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Luis Antonio Obando Castr, Türkiye'ye kaçak yolla giriş yaptığı için sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.