Gemideki kaçak yolcu ölü bulundu

Olay, Samsun Limanı'na 3 mil açıktaki Katya ATK isimli yük gemisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geminin ambarının kapısındaki mührün kırık olduğunu fark eden gemi personeli, kaçak yolcu olma ihtimaline karşı ambarı kontrol etti. Yapılan kontrolde Kolombiya uyruklu Luis Antonio Obando Castr isimli yolcuyu yakaladı. Castr, kendisi ile birlikte bulunan vatandaşı Manuel Javier Prado Cortes'in (56) hayatını kaybettiğini ve 4 gün boyunca arkadaşının cesediyle kaldığını söyledi.

Olay, gemi personeli tarafından sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Manuel Javier Prado Cortes'in cansız bedeni otopsi için gemiden karaya alınarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Söz konusu Türk bayraklı yük gemisinin Kolombiya'dan Samsun'a geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.