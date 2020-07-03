Gemilerle gezi turları başlatıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında seferleri durdurulan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Samsunum-1, Samsunum-2 ve Samsunum-3 gemilerinde gezi turları başlatıldı.

Sahil Yolu'nda yer alan Samsunum-1, Ayvacık'ta hizmet veren Samsunum-2 ve Vezirköprü ilçesindeki Samsunum-3 gemisi pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralı dikkate alınarak gezi seferlerine başladı.

Tedbirler üst seviyede

Gemilerde salgın nedeniyle tüm tedbirlerin alındığını ve düzenli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını hatırlatan Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ltd.Şti. Genel Müdürü Fatih Karaçor, "Önlemlerin başında maske kullanımı, hijyen kuralları ve sosyal mesafe ön plana çıkıyor. Yolcuların oturma düzeni, sosyal mesafe kuralları doğrultusunda ayarlandı. Seferler sırasında maskesiz gezilere kesinlikle izin verilmeyecek. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Her işletmemizde olduğu gibi gemi seferlerinde de vatandaşlarımızın sağlığını ön planda tutuyoruz. Gemi ile denizin keyfini çıkarmak isteyen tüm Samsunluları turlara davet ediyorum" dedi.

Doğupark, Batıpark ve Atakum sahillerinde haftanın 7 günü Samsunum-1 Gemisi ile 15.00 ve 18.00 saatleri arası iki sefer, Samsunum-2 Gemisi 14.00 ve 16.00 saatleri arası iki sefer ve Samsunum-3 Gemisi ile de 13.00, 15.00 ve 17.00 saatleri arasında üç sefer düzenleniyor. Ayrıca 3 gemide de sıcak ve soğuk içecek servisi bulunuyor.