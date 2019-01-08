İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç akademisyen çekirdekten öldü

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde görevli bir araştırma görevlisi evinde çekirdek yerken, çekirdek kabuğunun yemek borusunu tıkaması sonucu hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nihat Karaahmetoğlu (30) evinde ailesiyle birlikte çekirdek yerken, çekirdek kabuğu yemek borusuna takıldı. Aniden fenalaşan Karaahmetoğlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırıldığı sırada kalp krizi de geçirdiği öğrenilen Karaahmetoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili bilgi veren Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, “Dün saat 19.00 sıralarında çekirdek yerken boğazına kabuk kaçıyor. Reaksiyon gösterdikten sonra 112 ekipleri müdahale ediyor ama kurtarılamıyor” dedi.



Fakülte önünde tören düzenlendi


Vefat eden araştırma görevlisi için saat 09.30'da Mühendislik Fakültesi önünde tören düzenlendi. Törene, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ve çok sayıda akademisyen, öğrenciyle sevenleri katılırken törende duygusal anlar da yaşandı.


Törenin ardından cenaze Giresun'a gönderildi. Karaahmetoğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazını müteakip memleketi Giresun'da toprağa verilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.