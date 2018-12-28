İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç futbolcunun ‘büyük' hayali

Samsun’da amatörde top koşturan genç futbolcu Hüseyin Can Tekinarslan’ın en büyük hayali profesyonel takımlarda forma giymek.

Samsun'da amatörde top koşturan genç futbolcu Hüseyin Can Tekinarslan'ın en büyük hayali profesyonel takımlarda forma giymek.


Futbola küçük yaşlarda başlayan Hüseyin Can Tekinarslan, yetenekleriyle dikkat çekiyor. Karasamsunspor'da amatör ligde top koşturan 19 yaşındaki futbolcuyu, birçok takım renklerine bağlamak istiyor. Tekinarslan, 2010 yılından bugüne lisanslı futbolcu olarak 8 yıldır orta sahada ofansif oyun kurucu olarak göz dolduruyor. Kendisine hayran bırakan futboluyla doğuştan yetenekli oyuncu Tekinarslan, 2 yıl Fenerspor'da futbol oynadıktan sonra transfer olduğu Kadıköyspor'da 7 yıl boyunca birçok karşılaşmada Samsun şampiyonluğu ile U-17 Ligi'nde Türkiye ikinciliği yaşadı.



“Futbol benim hayatım”


U-19 Ligi'nde kaptanlık yaptıktan sonra son olarak Karasamsunspor'da top koşturan genç futbolcu Hüseyin Can Tekinarslan, “Küçük yaşlarda özel ilgim ve merakımla başladığım futbolu ailemin ve yakın çevremin desteği ile sürdürdüm. Futbol benim hayatımın her köşesinde. Samsun'da 2010 yılında lisanslı olarak sürdürdüğüm futbol hayatımda oynadığım kulüplerde, birçok şampiyonluk yaşayarak ülke genelinde önemli dereceler elde ettik. En büyük isteğim, bundan sonraki hayatımda daha büyük liglerde ve büyük takımlarda futbol oynamak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.