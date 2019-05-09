Genç hemşireyi felç olmaktan kurtaran operasyon

Çorum'da ebelik mesleğiyle uğraşan 24 yaşındaki Tuğba Ak, 2 ay önce kol ve bacakta kasılma şikayeti başladı. Daha sonrasında sara nöbeti nedeniyle bayılmalar da yaşayan Ak, Sağlık Bakanlığı Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniği'ne başvurdu. Burada çekilen MR sonucunda Tuğba Ak'ın beyninin sol tarafında etrafında kanama alanı oluşmuş 'kavernom' adı verilen damar yumakçığı oluştuğu tespit edildi. Cerrahi işlemin riskleri anlatıldıktan sonra Ak, ameliyata alındı. Ameliyatta yüzde 100 yerli ve milli olan nöronavigasyon (3 boyutlu görüntüleme) yöntemi kullanılarak Tuğba Ak'ın beyninde oluşan damar yumakçığı alındı. Ayrıca, ameliyat sırasında Ak'ın saçlarının tamamı kesilmedi.

“Ameliyatın risklerini ve önemini anlattık”

Ameliyat hakkında bilgi veren Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Karkucak, Tuğba'nın kendilerine başvurduğunda kol ve bacakta kasılma ve sara nöbeti şikayetleri olduğunu söyledi. Tuğba'nın çekilen beyin MR tetkiklerinde beyninin sol tarafında, etrafında kanama alanı ve 'kavernom' adı verilen damar yumakçığının oluştuğunu ifade eden Karkucak, “Bu doğuşsal bir hastalık. Biz Tuğba'yla konuştuk ve cerrahi anlamda yapılması gerekenleri anlattık. Ameliyatın risklerini ve önemini anlattık. O bölgede tekrar bir kanama olması durumunda sağ kol ve bacağını kullanamayabileceğini anlattık. Bu riskleri en aza indirmek için de belli yöntemler kullanacağımızı da kendisine anlattık” dedi.

“2 milimetre kesik açıldı”

Ameliyatın yöntemi hakkında da bilgi veren Karkucak, “Bizim için önemli olan kullandığımız nöronavigasyon yönteminin yüzde 100 yerli ve milli olması. Bunun ülkemizde yapılıyor olması da bizim için çok önemli. Nöronavigasyon eşliğinde hastamızı cerrahiye aldık. Bu yöntemin avantajları oldu. Hastamızın saçını kesmedik. Küçük bir kesiyle girdik. Beynin motor alanında vücudun sağ kol ve bacağını çalıştıran alanda kavernomu aldık. Bu açıdan nöronavigasyonun bizim için çok önemi oldu. Çok küçük bir kemik doku açıp orada kavernomun tam üzerine düşürdük. 2 milimetre kesik açıldı. Sonuç olarak kavernomun hepsi çıkarıldı. Şu an hastamızın genel durumu çok iyi” diye konuştu.

“Kendimi çok iyi hissediyorum”

2 ay önce şikayetlerinin başladığını kaydeden Tuğba Ak ise, “Nefes darlığı şikayetim vardı. Sonraları nöbet geçirmeye başladım ve hastaneye geldim. Yapılan tetkiklerin ardından kavernom olduğu anlaşıldı. Hocam bana ameliyatın risklerini anlattı. Hocamıza güvenerek ameliyat oldum. Şimdi çok iyiyim ve kendimi çok iyi hissediyorum” şeklinde konuştu.