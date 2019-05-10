Genç iletişimcilerin ödül töreni heyecanı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen İFGİ Ödül Töreni'nde İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik ve Radyo Televizyon ve Sinema bölümü öğrencilerinin çalışmaları ödüllendirildi. Tören, bu yıl Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkmasının 100. yılı temasıyla düzenlendi.

Belgesel film gösterimi yapıldı

4. İFGİ “100. Yıl Özel” programında ilk olarak “Seyr-i Türkiye: Karadeniz Vapuru” adlı belgesel, İletişim Fakültesi Sinema Salonu'nda gösterime sunuldu. Belgesel gösterimi başlamadan önce Arş. Gör. Ebru Akçay yaptığı sunumda, Ulus Markalaşması ve Karadeniz Vapuru'nun cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin Avrupa'da seyyar bir sergi olarak nasıl tanıtıldığından bahsetti.

“Marifet iltifata tabidir”

Ödül töreninin açılışında öğrencilere hitap eden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Oktan, bu ödül törenini yapmalarındaki amacın öğrencileri teşvik etmek olduğunu söyledi. “Marifet iltifata tabidir” sözünce öğrencileri şevklendirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Oktan, “Bu törenin yapılmasında emeği geçen herkese ve izlemeye gelenlere teşekkür ediyor, ödül alsın ya da almasın yarışmaya eserlerini gönderen her öğrencimizi tebrik ediyorum. Ayrıca törenimize desteklerinden dolayı Çarşamba Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Müzik dinletisi eğlenceli anlar yaşattı

Ödül töreni başlamadan önce OMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Topluluğu'ndan Doç. Dr. Bahar Güdek, Doç. Dr. Ferit Bulut, Arş. Gör. Baran Gülüm ve Ayşenur Kanat, Burak Çapan ve Faruk Caylan tarafından müzik dinletisi yapıldı.

100. yıl özel ödülü

Öğrenciler, bu yıl dördüncüsü düzenlenen İFGİ'de 4 Kategori'de yarıştı. Bu yıla özel olarak verilen 100. yıl ödülü ise “Yüzyıla Tanıklık Edenler” isimli yapımıyla Radyo Televizyon ve Sinema 2. Sınıf öğrencisi Yasser Kosba'ya verildi.

Tören, İletişim Fakültesi'ne renk katan OMÜ Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Topluluğu üyelerine, OMÜ'nün tanıtım filmini hazırlayan öğrenci ekibine, İFGİ yarışması tasarımlarıyla ilgilenen Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin'e katkılarından dolayı teşekkür belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Öğrencilerin 4 kategoride yarıştığı İFGİ ödüllerinde kazanan isimler ise şöyle; “100. Yıl Özel Ödülü: Yasser Kosba”, “En İyi Reklam-Tanıtım Filmi Ödülü: Merve Türkeri”, “En İyi Kısa Film-Belgesel Ödülü: Yasin Göçer”, “En İyi Haber Ödülü: Buket Topaktaş”

Törene ayrıca, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kaya, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Recep Yılmaz, Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer Çakın, Yeni Medya ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nur Erdem, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.