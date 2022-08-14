İhlas Haber Ajansı

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Genç kadın tüfekle kazara kendini vurdu

Samsun’da genç bir kadın, elindeki pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.

Samsun'da genç bir kadın, elindeki pompalı tüfeğin kazara ateş alması sonucu bacağından yaralandı.


Olay, İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki E.T. adlı kadın elindeki pompalı tüfeği kurcalarken tüfek kazara ateş alınca sağ bacağından yaralandı. Kanlar içinde kalan E.T., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazara kendi kendini vurduğunu söyleyen genç kadın, yapılan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis söz konusu evdeki tüfeğe el koydu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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