İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan polis tarafından gözaltına alınan genç bir kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından gözaltına alınan genç bir kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bonzai adlı uyuşturucu sattığı ileri sürülen C.Ö.(32) adlı kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorgusu tamamlanan C.Ö. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.