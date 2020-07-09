Genç kadın uyuşturucu ticaretinden serbest bırakıldı

Samsun'da 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından gözaltına alınan genç bir kadın mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bonzai adlı uyuşturucu sattığı ileri sürülen C.Ö.(32) adlı kadın, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorgusu tamamlanan C.Ö. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren C.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.