İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Genç kız, çalıntı bisikleti satarken yakalandı

Samsun’da bir genç kız, çalıntı bisikleti internette satışa sunup satmak için gittiği buluşma yerinde polise yakalandı.

Samsun'da bir genç kız, çalıntı bisikleti internette satışa sunup satmak için gittiği buluşma yerinde polise yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.İ.'ye ait bisiklet evinin önünden çalındı. F.İ. isimli kişi, çalınan bisikletinin internetteki bir alışveriş sitesinde satışa çıkardığını görünce polis ekiplerine durumu bildirdi. Alıcı kılığına girip buluşma yerine giden polis, çalıntı bisikleti satmak isteyen M.A.(18) adlı kızı yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.A. "hırsızlık" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.