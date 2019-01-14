Genç kıza cinsel istismara gözaltı

Samsun’da genç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da genç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A.K. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen R.İ. (19), şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen R.İ., çıkardığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.