Genç kızın 10. katta intihar girişimi

Samsun'da inşaat halindeki bir apartmanın 10. katında intihar girişiminde bulunan genç kızı müzakereci polis ikna etti. 1 saatten fazla süre ikna edilmeye çalışılan, zaman zaman tehlike hareketler yapan genç kızın yakınları ise aşağıda korku dolu anlar yaşadı.

Olay, Atakum ilçesi Balaç Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde inşaat halindeki 17 katlı bir binanın 10. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sıkıntılar yaşadığı öğrenilen 19 yaşındaki S.Ö., girdiği bunalım sonucu inşaat halindeki binanın 10. katına çıktı. Genç kızı görenler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşaat halindeki binanın önünde itfaiye tarafından şişme yatak açıldı. Zaman zaman tehlikeli hareketler yapan genç kız müzakereci polis tarafından uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Genç kızın ikna edildiğini gören çevredeki vatandaşlar alkış tuttu.

Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen genç kız, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.