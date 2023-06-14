Genç koroner arter hastaları yaşam kalitesine dikkat etmeli

Dr. Eyyüp Aygül, “Unutmayın, genç yaşta koroner arter hastalığıyla yaşamak zor olsa da, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle yaşam kalitenizi artırabilir ve kalp sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Doktorunuzla düzenli iletişim kurarak en iyi tedavi planını belirleyin” dedi.

Liv Hospital Samsun Kardiyoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Eyyüp Aygül, genç yaşta koroner arter hastalığı olanlar için bilgilendirmelerde bulundu. Genç yaşta koroner arter hastalığı teşhisi almanın endişe verici bir durum olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Aygül, ancak, yaşam tarzını değiştirerek sağlığı iyileştirmenin mümkün olduğuna dikkat çekti.

Öneriler

Uzm. Dr. Aygül, genç koroner arter hastalarına tavsiyelerini şöyle sıraladı:

Beslenmenize dikkat edin: Sağlıklı, dengeli bir diyetle kilonuzu kontrol altında tutun. Az tuz, az yağlı ve yüksek lifli gıdalar tercih edin. Düzenli egzersiz yapın: Haftada en az 150 dakika orta düzeyde aerobik egzersiz yapın. Yürüyüş, bisiklet sürme veya yüzme gibi aktiviteleri deneyin. Sigara ve alkolü bırakın: Sigara ve aşırı alkol tüketimi koroner arter hastalığınızı kötüleştirebilir. Mümkünse tamamen bırakın. Stresi yönetin: Stres, kalp sağlığınızı etkileyebilir. Stresi azaltmak için rahatlama tekniklerini kullanın, hobilerle uğraşın ve destek arayın. İlaçlarınızı düzenli kullanın: Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanın ve randevularınıza sadık kalın. Düzenli sağlık kontrollerine gidin: Kalp sağlığınızı izlemek için düzenli kontroller yapılmalıdır. Kan basıncı, kolesterol düzeyi ve kan şekeri gibi değerleri kontrol ettirin. Destek alın: Koroner arter hastalığıyla baş etmek zor olabilir. Aileniz, arkadaşlarınız ve destek gruplarından yardım alın.”

“Yaşam kalitenizi artırın”

Yaşam tarzı değişikliklerinin önemine değinen Uzm. Dr. Aygül, “Unutmayın, genç yaşta koroner arter hastalığıyla yaşamak zor olsa da, sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleriyle yaşam kalitenizi artırabilir ve kalp sağlığınızı iyileştirebilirsiniz. Doktorunuzla düzenli iletişim kurarak en iyi tedavi planını belirleyin” ifadelerini kullandı.