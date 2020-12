Genç Memur-Sen Samsun Temsilciliği'nde bayrak değişimi

Samsun Genç Memur-Sen Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıalioğlu'nun Kültür Memur-Sen yönetimine seçilmesinin ardından Genç Memur-Sen Samsun İl Başkanlığına Abdullah Yarar atandı.

Memur-Sen hizmet binasında gerçekleştirilen devir teslim törenine, Memur-Sen Samsun İl Başkanı Hamdi Yıldız, yönetim kurulu üyeleri Sedat Civelekoğlu, Murat Yağmur, Abdullah Kamil Satıcı, Harun Özcan ve Mesut Keskin katıldı. Memur-Sen bünyesinde faaliyet gösteren Genç Memur-Sen Samsun Temsilciliği'nde Ali Sarıalioğlu bayrağı Abdullah Yarar'a devretti.

Memur-Sen Samsun hizmet binasında pandemi koşulları dikkat edilerek gerçekleşen devir teslim töreninde Başkan Ali Sarıalioğlu, “Genç Memur-Sen, Memur-Sen'imizin gençlerinin alanlarda daha aktif olmasının gerektiği görüşüyle, gençlikten şikayet eden değil, gençliğe güvenen ve gençliğe hayatın her alanında yer açan bir sendika olması bu yolda gençliğin ve gençlerin kıymetinin bilinmesi hedefiyle ilim, irfan, hikmet yolunda şuurlu ve aksiyoner bir gençlik parolası ile 2012 yılında kuruldu. Kısa süre içerisinde yaptığı çalışmalar ile 81 ilde ve ilçelerde teşkilatlanmalarını tamamlandı. Gençlik alanında yaptığı çalışmalar ile gençlerin medeniyetimiz yolunda bilinçlenmesi için 8 yıllık süre zarfında büyük zaferlere imza attı. Memur-Sen'imizin değerli katkı ve özverileriyle güvenilir, akil ve marka bir kuruluş olmakla beraber ürettiği projelerde ayrıca gençlik sivil toplum kuruluşları arasında adından söz ettirdi ve ettirmeye devam ediyor. Hz. Mevlânâ'nın pergel metaforunda belirttiği gibi pergelin sabit ayağını medeniyetimize sabitleyecek, hareketli ayağıyla dünyaya açılan, uzun yıllar ülkemizde gençliğe dayatılan köksüz ve ruhsuz, ezberci ve ufuksuz bu sömürgeciliğe boyun eğen eğitim sistemini aşıp, bizim medeniyet değerlerimiz etrafında yükselen bir gençliğin özlemi içerisinde bulunduk. Milletimizden ve Memur-Sen ailesinden aldığı bilinç ve kuvvetle Genç Memur-Sen yaptığı çalışmalarda bir ayağı İslâm'da ve Türkiye'de sabit kalmak suretiyle, diğer ayağıyla bütün âlemi dolaşacak şekilde benliğimizi, karakterimizi ve onurumuzu ortaya koyarak ona göre imanlı ve inançlı bir şekilde gençliğimizi geleceğe hazırlamak için çalışmalar yürüttük. Bu amaçla yaptığımız çalışmalarda ‘bir milletin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği değil inançlı ve imanlı gençliğidir' düşüncesiyle genç memurlar, üniversite öğrencileri ve lise öğrenciler üzerinde millet sevgisi ve medeniyet düşüncesiyle çalışmalar yürüttük, bir yandan konferanslar, geziler düzenlerken bir yandan da düşünce yazılarını fikir insanlarımızla yaptığımız düşünceleri kaleme aldığımız kitaplar, gazeteler ve dergiler yayınladık” dedi.

Devam eden Ali Sarıalioğlu, “Bir yandan kitapsız kütüphanesi her öğrenci yurdunun eksik olduğu düşüncesiyle 7 güzel adam kütüphaneleri açtık, bir yandan da fikir insanları yazarlarımızı gençlerle buluşturduk, kitaplar hediye ettik, kitap meclislerinde buluştuk, gençlik kamplarında kamplaşmayı değil kardeşlik, birlik ve beraberliği yaydık. Bir yandan ormanlar gibi gençlere rol model olacak çevresine duyarlı insanın yetişmesine vesile olurken, bir yandan da Türkiye'nin her yanında yeni ormanlara fidan olduk. Ülkemizde meydana gelen her toplumsal olayda nesne değil özne olduğumuz gibi, dünyada, ırkına, milletine, ülkesine, rengine inancına bakmadan acısını duyduğumuz mazlumlar alemininde sesi olmaya çalıştık, adını duymadığımız, ismini haritada göstermeyeceğimiz yerlerde su kuyusu olduk, un olduk, yetimlere kardeş olduk. Liselerde yaptığımız çalışmalarda onların üniversiteye geçiş dönemlerinde onlara doğru tercih yapacakları ortamları sunmaya çalıştık. Akademik düşünce eğitim ve medeniyet öğrenci toplulukları ile gençler için yapılamaz denilenleri yaptık, projelerimiz ile ulaşılamaz zirvelere ulaştık. Adına, ırkına, milletine, ülkesine, rengine inancına bakmadan yaptığımız gönüllü akademik çalışmalarla uluslararası öğrenci kardeşlerimizi tanıma ve onlara ülkemizde rehberlik etme fırsatı bulduk. STK'larımızla istişare içinde ortak çalışmaları kardeşlik bilinciyle omuz omuza gerçekleştirdik. Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen'imizin büyük destek ve katkılarıyla, günümüz gençliğidir şikayetleri yapmadan, bilge nesillerin yetişmesi için bilenler bulduk, liselerde onbinlerce gencimize kitap olduk, yazı olduk, şiir olduk… Bu duygu ve düşüncelerle yapılan buluşmamız ve devir teslim törenizin hayırlara vesile olmasını, yeni yönetimimizin ve il başkanımız Abdullah Yarar başkanımızın hayırlı ve başarılı çalışmalara imza atarak vatanımıza, milletimize devletimize ve tüm insanlığa güzel hizmetler vermesini Cenab-ı Allah'dan dilerim. Omuz omuza yürüdüğümüz tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hakkınızı bizlere Helal ediniz” diye konuştu.

Görevi devralan Genç Memur-Sen Samsun İl Başkanı Abdullah Yarar, “Genç Memur-Sen, yüreğinde milli duruş dava bilinci ve şuuru taşıyan kişilerle yürütülür. Bugün bu bayrağı bu duygu ve düşüncelerle devralıyoruz. Bu bir bayrak yarışıdır. Ali başkanımızdan aldığımız bayrağı arkadaşlarımızla birlikte maneviyatımızın ve mukaddesatımızın gölgesinde daha ileriye götürerek sonraki dönemlere aktarmak istiyoruz. Bu kutlu davanın bir parçası olmakla da gurur duyuyoruz. Başta sendikamızın kurucu genel başkanı Mehmet Akif İnan, bugün vefat eden Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcımız Mithat Sevin olmak üzere bu davaya gönül vermiş tüm öncülerimizi rahmetle anıyorum. Ali başkanımıza ve değerli ekibi büyüklerimize vermiş oldukları büyük emek ve başarılı çalışmaları için bir kez daha teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci yeni dezavantajlar ve avantajlar oluşturdu. Biz bu sürecin avantajlarından faydalanmak suretiyle online sistemleri daha aktif kullanacağız. Yakında Samsun'da bu davaya gönül vermiş kardeşlerimizle online devir teslim töreni düzenleyerek birlikte olacağız. Liseli ve Üniversiteli kardeşlerimiz için eğitim programları düzenleyip Samsunlu gençlerimiz için ulaşılır hale getireceğiz. Pandemi sonrası süreçte Samsun'da yaşayan ve eğitim gören tüm genç kardeşlerimizi kucaklayıcı etkinlikler düzenleyerek genç gönüllü sivil toplum kuruluşu bilinciyle hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

Devir teslim töreninde hazır bulunan Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, “Genç Memur-Sen'in kuruluşundan bugüne Samsun'da önemli çalışmalara imza attı. Bu çalışmaların başarılmasında önemli pay sahibi gençlik teşkilatımızın başkanı Ali Sarıalioğlu ve yönetimindeki kardeşlerimizindi. Kendilerine şimdiye kadar verdiği emekler için, gayretleri için ve teşkilatı bu noktaya getirdikleri için teşekkür ediyorum. Kurulduğu günden bugüne kadar Samsun Genç Memur-Sen çok önemli işlere yapıldı. 7 güzel adam kütüphanelerinden, hatıra ormanlarına, spor müsabakalarından, şiir yarışmalarına pek çok alanda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetlerine kadar pek çok çalışma bizleri son derece gururlandırdı. Son olarak ‘Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi Genç Memur-Sen'in en kıymetli çalışmalarından biri oldu. Şimdiye kadar yapılan bu çalışmalarda emeği geçen bütün genç kardeşlerime teşekkür ediyorum. Abdullah Yarar kardeşim bundan sonra bayrağı daha yukarılara taşımak için sizlerin de desteği ile bir gayret ortaya koyacak. Ben kendisine her türlü desteği sunacağımızı belirtmek istiyorum. Allah hayırlı ve başarılar nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreni eski yönetim kurulu üyelerine plaket takdimi ve Ali Sarıalioğlu'nun yeni İl Başkanı Abdullah Yarar'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı emanet etmesiyle sona erdi.