Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması finali

‘Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması' Samsun finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

İmam hatip ortaokulları arasında gerçekleştirilen Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması'nın finali Samsun'un Terme ilçesinde gerçekleştirildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Terme İlçe Kaymakamlığı, Terme Belediyesi ve Terme İlçe Müftülüğü destekleriyle Terme Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya Samsun'un 10 ilçesinden 14 öğrenci katıldı.

Tarihi Pazar Camisi'nde jüri başkanlığını İlçe Müftüsü Ömer Ergül'ün yaptığı yarışma, kura çekilişlerinin ardından başladı. Jüri üyelerinin, ezber, tecvit bilgisi ve güzel okuma gibi kriterlere göre değerlendirmede bulunduğu yarışmada, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Eyüp Ensar Öztürk yarışmanın birincisi oldu.

Program sonu açıklamalarda bulunan Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, “Bugün burada birbirinden güzel sesleriyle, becerileriyle, sevdalarıyla kuranı seslendiren hafızların ilerleyen zamanlarda Anadolu topraklarının Mevlana'sı, Yunus Emre'si, Hacı Bektaş-i Veli'si olmalarını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, İlçe Müftüsü Ömer Ergül, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, Ulviye Kır Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Celal Kurt tarafından dereceye giren ilk 3 öğrenciye altın ödülü, diğer katılımcılara ise hediyeleri verildi.

Program, hatıra fotoğrafı çekinilmesiyle son buldu.