Genç mühendislerin mezuniyet coşkusu

dönem mezuniyet töreni ile genç mühendislerini geleceğe uğurladı.

Öğrenci Sosyal Yaşam Merkezinde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birol Elevli, mühendislerin, bilim ve teknolojiyi insanlığın yararına dönüştürerek günümüzün modern yaşantısını mümkün kıldığını ve dünyayı değiştirdiğini vurgulayarak, “Mühendisler olmasaydı dünyamız, olumsuz anlamda çok daha farklı olurdu. Dünyanın değişiminin arkasındaki itici güç de yetkin mühendislerdir. Mühendislik Fakültesi ailesi olarak bizler de üniversitemizin tüm birimleriyle birlikte sizleri yetkin birer mühendis olarak donatabilmek için en iyisini yapmaya çabalamaktayız. Bugünden sonra artık her biriniz ülkemizin ve dünyamızın değişimine karşı da sorumlu genç mühendislersiniz. Çağdaş Türkiye'nin aydınlık yüzleri olarak ülkemizin, Atatürk'ün çizdiği yoldan sapmadan yükselmesinin en büyük güvencesi sizlersiniz. Size verdiğimiz üst düzey bilgilerle, kariyer basamaklarını hızla tırmanacağınıza inanıyoruz. Başarılarınızla OMÜ'nün adını yayacak, bizleri onurlandıracaksınız” dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediye ve başarı belgeleri verildi. Fakülte birincisi Bilgi Nayır'a hediye ve başarı belgesini Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elevli takdim ederken diğer öğrencilere hediye ve başarı belgeleri meslek odası temsilcileri ve akademisyenler tarafından verildi.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Selim Aras tarafından okutulan mühendislik yeminini eden mezunların keplerini fırlatmasıyla tören sona erdi. Törene ayrıca, meslek odaları temsilcileri, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.