“Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi” açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Millî Mücadele'nin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen “Genç Sanat 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi” Samsun Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek törenle açıldı.

Millî Mücadele'nin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen “Genç Sanat 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergi", Samsun'da düzenlenen törenle açıldı. Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere 2019 Millî Mücadele'nin 100. Yılı, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler konusuyla düzenlenen yarışmada kazanan genç tasarımcılara toplam 107 bin 500 lira para ödülü takdim edildi. Yarışmada, başvurusu kabul gören 365 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 48 afiş sergilemeye layık görüldü. Yarışmanın başarı ödülünü alan 9 öğrenciye ayrı ayrı 7 bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alacak 10 öğrenciye ayrı ayrı 3 bin lira ve sergileme ödülü verildi. 29 öğrenciye ise yine ayrı ayrı 500'er lira ve katılım belgesi verildi.

Seçici kurul adına programın açılışında konuşan Prof. Dr. Ali Tomak, “19 Mayıs 1919'un 100. yılı kutlamaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığımızca Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Milli Mücadele kahramanlarını hatırlamak, genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak ve bu konuyla alakalı kalıcı eserler ortaya koymak amacıyla 100. Yıla hitafen 3. Afiş Tasarım Yarışması'nın sergisini düzenledik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Vali Kaymak: “100. yıl etkinlikleri, 2023'e kadar sürecek”

100. yıl etkinliklerinin bu yılla sınırlı kalmayacağını ifade eden Samsun Valisi Osman Kaymak, “100. yıl kutlama faaliyetlerimiz devam ediyor. Samsun'da bu coşkuyu en iyi şekilde yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyoruz. Samsun'un İlkadım kenti olması Samsun ve Samsunlular için bir onurdur. Bize bu günleri armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. Kutlamalar çerçevesinde ocak ayından beri hemen hemen her gün bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerin Cumhurbaşkanlığı himayesi altına alınmasıyla programların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla birlikte yapılması ve ayrıca Ata Yolu dediğimiz Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'yı kapsaması öngörüldü. Kutlamaların hatta 2023'e kadar yapılması öngörüldü. O çerçevede programlar devam edecektir. Kutlamalar 19 Mayısta büyük bir coşkuya sahne olacak” diye konuştu.

Karaaslan: “100 yıl önceki heyecanı yaşadığımız bir zaman diliminden geçiyoruz”

Heyecanlı bir şekilde 100. yıl kutlamalarını icra ettiklerini belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Ben de güzel sanatlar mezunuyum. Bugün tarihteki yaşanmışlıkları, üzüntüleri ve sevinçleri nasıl sanatın farklı yönleriyle anlatılabileceğine şahitlik ediyoruz. Grafik tasarım da bu anlamda çok etkili bir yol. Genç tasarımcılarımızı bu güzel eserlerden dolayı tebrik ediyorum. Eserlerden çok etkilendim. Bu yarışmayı ilk kez bakanlığın sosyal medya hesabında gördüğümde heyecan duymuştum. Açılışını yapmak da nasip oldu. 100. yılda Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ilk adımı attığı ve o heyecanı tekrar bize yaşattığı bir zaman diliminden geçiyoruz. Umuyoruz ki hayırlar getirsin. 19 Mayıs'ta da birçok güzel etkinlik ile 100. yılı doyasıya kutlayacağız” şeklinde konuştu.

Seçici Kurulunda Bakanlık Temsilcisi olarak bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç Dr. Murat Salim Tokaç da şunları söyledi:

“Bu yarışma, gençlere yönelik yaptığımız yarışmalardan bir tanesi. Gençlere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Milli Mücadele'nin 100. yılında da Samsun'da bir etkinlik düzenlemek istedik. 100 yıllara varacak bu güzellikleri yaşatmak doğrultusunda elimizden gelen emeği ve gayreti gösteriyoruz. Bu yarışmadaki en dikkate değer durum, hiçbir yazı olmayan afişte bile Milli Mücadele duygusunu çok güzel yansıtmışlar. Burada görülen eserler zannediyorum herhangi bir yerde afiş lazım olduğunda başvuru kaynağı olarak da karşımıza çıkacaktır. İstediğimiz de zaten buydu. Emeğe geçen bütün genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından ödül merasimi gerçekleştirdi. Atakum Belediye başkanı Cemil Deveci ve Samsun Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal'ın da katıldı törende dereceye giren genç tasarımcılara ödülleri verildi.

Genç Sanat 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi Atatürk Kültür Merkezi'nde 31 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.