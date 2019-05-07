Genç tasarımcılara 107 bin 500 lira para ödülü

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca Millî Mücadele'nin 100'üncü yılı vesilesiyle düzenlenen “Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi” 17 Mayıs saat 14.30'da Samsun Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenecek törenle başlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği “Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması”nın ödülleri sahiplerini bulacak, sergi ziyaretçilere kapılarını açacak.

Yakın tarih konusunda genç tasarımcılar arasında farkındalık oluşturmak üzere “2019 Millî Mücadele'nin 100. Yılı: Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıkışı ve Kongreler” konusuyla düzenlenen yarışmada kazanan genç tasarımcılara toplam 107 bin 500 lira para ödülü takdim edilecek.

Yarışmada, başvurusu kabul gören 365 afiş tasarımı üzerinden gerçekleştirilen seçici kurul değerlendirmesi sonucunda 48 afiş sergilemeye layık görüldü.

Yarışmanın başarı ödülünü alacak 9 öğrenciye ayrı ayrı 7 bin lira ve başarı belgesi, mansiyon ödülünü alacak 10 öğrenciye ayrı ayrı 3 bin lira ve sergileme ödülünü alacak 29 öğrenciye ise yine ayrı ayrı 500'er lira ve katılım belgesi verilecek.

Genç Sanat: 3. Afiş Tasarım Yarışması Sergisi'nin açılışı ve ödül töreni 17 Mayıs saat 14.30'de Samsun Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek ve 31 Mayıs'a kadar sergi ziyarete açık olacak.