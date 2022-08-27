Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği sona erdi

Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen 8 takım ve yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği turnuva, birbirinden çekişmeli maçlara sahne oldu. 2011-2012- 2013 doğumlu sporcuların yeteneklerini sergilediği turnuvanın şampiyonu 23 Nisan Futbol Kulübü oldu. Turnuvada 1453 Fetihspor ikinci, Mevlanaspor üçüncü, Dededağspor da dördüncülüğü elde etti.

Kupa töreninde turnuvada görev alan doktorlara, Bölgesel Lig Hakem Gözlemcisi Murat Göze ve uzun yıllar Samsun İl Hakem Komitesi Başkanlığı Yapan Helim Balakçı ve turnuvada görev alan Samsun bölgesi hakemlerine teşekkür plaketi verildi. Törende Şampiyon olan 23 Nisan Futbol Kulübü'nün kupası ve madalyası Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından verildi.

Kupa töreninde yaptığı konuşmada sporun tüm insanları sevinç ve heyecan etrafında buluşturan ortak bir olgu olduğuna değinen Başkan Hamit Kılıç, “Sporun bireysel ve toplumsal yararı temel alındığında hem birey hem de toplumlar için sağlıklı bir yaşam biçimi olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Yani spor sadece sağlık değil aynı zamanda doğru bir eğitim biçimidir. Bafra Belediyesi olarak bu anlayışla çocuklarımız gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız spora teşvik ediyoruz. İkincisini hayata geçirdiğimiz Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliğimizde 8 takım ve yaklaşık 200 çocuğumuz farklı renkler ama aynı duygularla sportif mücadele içerisinde oldular, yeteneklerini sergilediler. Herkes için spor ve yaşam boyu spor anlayışına bağlı kalarak kentimizi spor organizasyonları ile buluşturmaya devam edeceğiz. Skordan önce dostluğun, kardeşliğin ve dayanışmanın önemli olduğu organizasyonumuza katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.