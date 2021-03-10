Gençler için “Girişimcilik ve Kariyer Rehberliği” programı başladı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da üniversite öğrencilerine yönelik olarak 9 gün sürecek olan “Gençler İçin Girişimcilik ve Kariyer Rehberliği” seminerleri başladı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM), Samsun Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu iş birliği ile üniversite öğrencilerine yönelik olarak dokuz başlıkta, 9 gün sürecek olan “Gençler İçin Girişimcilik ve Kariyer Rehberliği” seminerleri başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan TOBB Samsun KGK Başkanı Mihriban Akyüz, “Bugün sadece üniversiteden diploma almış olmak yeterli değil. Kariyer şekillendirmede üniversite son durak da değil. Fark oluşturmuş olmanız, duygusal zekâya, iletişim kabiliyetinize, networkünüze yatırım yapmış olmanız; sahip olduğunuz diplomanızı anlamlı kılacak ve güçlendirecek olan unsurlardır” dedi.

OMÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esat Şanlı da, “Çoğu zaman başarılı olmayı arzu ediyoruz, başarılı olmak için çok bedel ödüyoruz. Bu bedellerin en büyüğü kendimiz, mutluluğumuz oluyor. Başarıyla iş hayatında mutluluğu bir arada götürmek çok büyük bir maharet. Olaya işin psikolojik boyutuyla girmek çok önemli. Dolayısıyla bugün gerçekleştirilen seminer konusu itibariyle oldukça anlamı bir başlangıç” diye konuştu.

Kurumlar arası iş birliği ve sosyal sorumluluk bilinciyle gerçekleştirilen program; BCC Turkey ortağı, yanı sıra da Endüstri ve Örgüt Psikoloğu Banu Koç Çakan tarafından “İş Yaşamında Mutlu ve Başarılı Olmanın Yapıtaşı, Kendinle ve Diğerleriyle İletişim Kurmak” sunumuyla başladı. İnteraktif olarak gerçekleştirilen sunum öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Program kapsamında Doç. Dr. Yusuf Ziya Halefoğlu “21. Yüzyıl Yetkinlikleri” , Öğr. Gör. Esra Derle “Ulusal ve Uluslararası Değişim Programları”, Yelda Tavlan “Etkili CV Hazırlama, Mülakat Yaklaşımları ve Başarılı Mülakat için İpuçları”, Yekta Özcan Özözer “Girişimcilik ve İnovasyon”, Öğr. Gör. Osman Özkoç “Değişen Dünyada Teknoloji”, Prof. Dr. Mehmet Cihan Yavuz “Kişisel Marka ve İmaj Oluşturma”, Doç. Dr. Ayşenur Büyükgöze Kavas ise “Kariyer Planı Hazırlama” konularıyla online platformda gençleri aydınlatacak.

Açılış törenine; OMÜSEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Esat Şanlı, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Eğitim Koordinatörü ve aynı zamanda OMÜ Kadın Girişimcilik Topluluğu Akademik Danışmanı