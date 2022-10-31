Gençler, Kızılırmak Deltası'nı keşfediyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kuş gözlem etkinliğine katılan gençler, birçok kuş türünü yaban hayatında gözlemlemenin heyecanını yaşadı.

Özellikle ekim ayı sonu ve kasım ayı başının nadir kuş türlerinin görülebileceği bir dönem olarak belirtilmesi nedeniyle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, kuş gözlemcileri ve fotoğrafçılar yaban hayatında kuş türlerini gözlemliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen kuş gözlem etkinliğine katılan gençlerde deltadaki birçok kuş türünü görme fırsatı buldu. ‘Kuş dedektifi' olarak anılan kuş gözlemcisi ve araştırmacısı Emin Yoğurtcuoğlu da, düzenlenen etkinlikte gençlere rehberlik yaptı. Katılımcılar ayrıca alanda bilim insanları tarafından yürütülen kuş halkalama çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

“Amacımız örnek olmasını sağlamak”

Etkinlikle ilgili bilgi veren Kızılırmak Deltası Alan Başkanı olan Samsun Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler, “Bu etkinlikle amacımız özellikle Samsun bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın, gençlerimizin Kızılırmak Deltası'nı Türkiye'nin en fazla kuş fotoğrafını çeken kuş gözlemcisinin gözünden bakmasını sağlamakdı. 3 gün süresince bu etkinliği düzenleyeceğiz. Bütün organizasyonu Büyükşehir Belediyesi olarak biz üstlenmiş durumdayız. Amacımız Kızılırmak Deltası'nda özellikle büyükşehir belediyemiz ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın iş birliği ile yürütülen birçok çalışmanın sonucunda geldiğimiz noktayı kamuoyuna, paydaşlarımıza özellikle halkımıza göstermek” dedi.

“Hassasiyetle korunan bir alan”

Bu tür etkinliklere çok önem verdiğini belirten Emin Yoğurtcuoğlu ise, “Etkinliğe çok kısa bir sürede onlarca insan geldi. Çok fazla kuş gördük. Alan koruma altında olduğu için hayvanlar artık daha az kaçıyor. Bu da bize daha fazla kuş görme imkanı sunuyor. Bu etkinliğin bir amacı deltanın nasıl hassasiyetle korunan bir alan olduğunu insanlara anlatmak. Buranın aslında doğal bir alan olduğunu hayvanların özgürce yaşadıklarını gösteriyoruz. Bu neticede çok verimli geçtiğini ve güzel olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

“Görülmesi gerekiyor”

Kuş gözlem etkinliğine katılan üniversite öğrencisi Songül Gül ise ilk kez Kızılırmak Deltası'na geldiğini belirterek, “Çok fazla kuş gördüm. Çok mutlu oldum. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Kuşlar çok güzel ve mutlu gözüküyor. Bize böyle bir imkan sağladıkları için Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Feride Uçar da ilk kez deltaya geldiğini vurgulayarak, “Çok güzel bir yer. Su kenarlarında özellikle kuşlar birarada duruyorlardı. Birçok farklı kuş türü olduğunu gördüm. İyi ki gelmişim” ifadelerini kullandı.