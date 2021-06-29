Gençler Samsun'u keşfedecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Gençlerin şehirlerine aidiyet duygularının artırılması, problemlerin tespit ve çözüm parçası olması önemli bir hedefimizdir” dedi.

Pandemi sürecinde sokağa çıkma kısıtlamaları sebebiyle evlerinde zaman geçirmek zorunda kalan öğrenciler, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği gençlik etkinliklerinde stres atacak. 11-18 yaş arası öğrencilerin katılacağı etkinliklerde, kültürel, sosyal ve psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunulması, şehirlerine aidiyet duygularını arttırarak problemlerin tespiti ve çözümünün parçası olmaları ve kentin tarihi, kültürel, turistik yerleriyle ilgili bilgi edinmelerinin sağlanması hedefleniyor.

İlk olarak “İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor” sloganıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşecek “Samsun'u Keşfet, Şehrini Fark Et” etkinliği 5 Temmuz-20 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 13 ilçenin her mahallesinden toplam 4 bin 76 öğrenciyi misafir edecek Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, uzman rehberlerle Milli Mücadele şehrinin tarihi, kültürel ve turistik yerlerini tanıtacak. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Planetaryumu, Bandırma Gemi Müzesi, Tütün Müzesi, Kent Müzesi, Onur Anıtı, Panaroma Dijital Gösterim Merkezi ve Samsun Üniversitesi'ni ziyaret edecek gençler, Samsunum-1 Gemisi ile deniz turu atacak. Gezi, açık sahne etkinlikleriyle tamamlanacak.

Kamp 6 Temmuz'da başlayacak

Büyükşehir Belediyesi'nin diğer etkinliği ise 6 Temmuz-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek “Gençlik ve Kültür Kampı” olacak. İlkadım Mamur Dağı Karavan Parkı'nda yapılacak kamplara 11-14 ve 15-18 yaşındaki gençler ayrı ayrı olmak üzere toplam 2 bin 500 genç katılacak. Kamplar, 12 hafta boyunca salı ve perşembe günleri farklı temalarla yapılacak.

100'er öğrencinin katılacağı günlük kamplarda doğa yürüyüşleri yapılarak, harita yardımıyla zamana karşı yön bulmayı içeren kazık, koca ayak, sopa çevirme, balık tutma, top taşıma oyunları oynanacak. Kamp ateşinin de yakılacağı etkinlikte tematik sunum ve çevre temizliğiyle sona erecek. Gençlik ve kültür kampları etkinliklerine katılmak isteyenler, başvurularını samsun.bel.tr adresi üzerinden yapacak.