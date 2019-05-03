Gençlerin el emekleri sergiledi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Çocuk Destek Merkezi'nde bakım ve koruma altında bulunan gençlerin İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği, Samsun İş Kadınları Derneği sponsorluğunda hazırladığı "Yüzüncü Yıl" konulu resim, dikiş ve el sanatları sergisi Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı.

Serginin açılışına; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Yalçınkaya, Samsun İş Kadınları Derneği Başkanı Münevver Uğurlu, Yükselim Koleji Kurucu Müdürü Perihan Sarı, Kale Mahallesi Muhtarı Saime POS, Ladik Kemal Kaplan Huzurevi'nde kalan yaşlılar ve vatandaşlar katıldı.

Kurdele kesimi öncesinde konuşma yapan İl Müdürü Tekin Balcı, "İlkadım Çocuk Destek Merkezimizin amacı; bakım ve korunma altında bulunan çocukların yeteneklerinin ortaya çıkartılması, boş zamanlarının değerlendirilmesi, bir meslek sahibi olabilmeleri ve hayata hazırlanabilmeleridir. Bu sergi ile kızlarımızın yapmış olduğu çalışmaları sizlerle buluşturarak, hem çocuklarımıza ekonomik katkı sağlayalım, hem de onların özgüvenlerinin gelişmesine müsaade edelim istedik. En büyük isteğimiz çocuklarımızın geleceğe daha büyük umutlarla bakabilmeleri, hayatın her alanında yer almaları ve yetenekleriyle ön plana çıkabilmeleridir. Bu çalışmaların hazırlanmasında ve yayınlanmasında emeği geçer herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışın ardından İl Müdürü Tekin Balcı ve beraberindekiler sergiyi gezdi. İlkadım Çocuk Destek Merkezi'nde koruma ve bakım altında kalan çocukların yaptığı ürünlerin sergilendiği sergide yer alan resim, dikiş ve el sanatları eserleri sergiyi gezen vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen sergi, akşam saatlerine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.