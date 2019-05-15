Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, Gençlik Haftası dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gençlik Haftası münasebetiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende bir konuşma yapan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşku ve heyecanla kutluyoruz. Bu yıl coşkumuzun diğer yıllardan bir farkı var. Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkışının 100. yıldönümü. Bu yüzden Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı şehir olan Samsun ve halkı için büyük bir gurur haftasına girmiş bulunuyoruz. Türkiyemiz bugün kendi kadim kültür ve medeniyeti, milli iradesi ve milletimizin özgüveni ile daha güçlü bir ülke haline gelmiştir. Gelecekte bu gücümüzü daha da artıracağımıza ülkemiz ve gençliğimiz adına söz veriyoruz” dedi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sonlandı.