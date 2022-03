Gençlik Meclisleri Ukrayna-Rusya savaşını kınadı

Samsun'un Atakum ilçesinde buluşan Türkiye Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşı kınadı.

Türkiye Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri Buluşması, Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi ev sahipliğinde 26-27 Şubat tarihlerinde Atakum'da gerçekleştirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler Onur Anıtı'nı ziyaret ederken iki gün süren toplantıların ardından Gençlik Meclisleri adına Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Emircan Kuyumcu basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Savaşın karşısındayız”

Başkan Kuyumcu, açıklamasının başında Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaşı kınadıklarını söyleyerek, “Savaş emrini verenler savaş cephesinde olmadıkları müddetçe savaşı oyun zannederler. Bu bir oyun değildir. Biz Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri olarak savaşın taraflarının değil savaşın bizzat karşısında yer alıyoruz. Savaşlar haklıyı değil güçlüyü temsil etmekte olup, hiçbir zaman adalet sağlayıcı değildir. Bu sebeple 21. yüzyılda savaş gibi ilkel dürtülerin tamamının son bulmasını istiyoruz” dedi.

Gençler karar alma mekanizmalarında

Gençlik Meclisleri'nin, yerel ve ulusal demokratikleşme sürecinde, gençlerin düşüncelerini açıkça söyleyebilmelerini, çözüm üretebilmelerini, karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını sağlayan ve kendi sorunlarına sahip çıkmalarını özendiren gönüllülük temelinde, demokratik bir oluşum olduğunu vurgulayan Başkan Kuyumcu, “Gençlik Meclisleri, kentte yaşayan 15-30 yaşı arası gençlerin kent yönetimine dahil olma, gençlerin kendini ve kentini var etme sürecidir. Bu hususta katılımcılık mekanizmaları devreye girmektedir. Siyaset üstü bir konumda yer alan Gençlik Meclisi, gençlerin geleceğin mirasçıları olmalarının yanında bugünün de aktif ve etkili aktörü olduğunu katılımcı bir yapıyı ortaya oluşturmaktadır. Kent Konseyleri bünyesinde kurulan Gençlik Meclisi, Kent Konseyleri'nin oluşma amacını sağlayan katılımcılık, şeffaflık, ortak akla vurgu ve kente değer katma ilkelerin gerçekleştirilmesinde öncü rol oynamaktadır” ifadelerini kullandı.

“Ekolojik farkındalıkla hareket edeceğiz”

Türkiye Kent Konseyi Gençlik Meclisleri Buluşması'nın amaç ve hedeflerini anlatan Başkan Kuyumcu, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Bizler ülkemizin dört bir yanından katılan, fiziki olarak burada bulunan Atakum, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Sivas, Sinop, Karşıyaka, Bayraklı, Karaburun, Kuşadası, Bandırma, Fındıklı, Milas, Mezitli ve çeşitli sebeplerle şu an aramızda bulunamayan Bilecik, Esenyurt, Lüleburgaz, Tatvan Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri olarak; tanışmak ve yeni Gençlik Meclisleri'nin kurulmasına teşvik olmak, Gençlik Meclisleri arasındaki koordinasyonu sağlamak, bölgelerimizde oluşabilecek deprem, yangın gibi her türlü doğal afette aktif yardımlaşmayı sağlamak, bölgelerimizdeki olumlu veya olumsuz durumlarda ulusal ve uluslararası kamuoyu oluşturmak amacı ile bir araya geldik. Bizler, geleceğimizi ortak akılla yeniden şekillendirmek için irademizi koyuyoruz ve yurdun dört bir yanında gençliği ve gençleri, yaşamın her alanında aktif katılım sağlayacak mekanizmalar ile harekete geçirmek istiyoruz. Sürdürülebilir gelecek için küresel iklim krizinden etkilenen ilk nesil, müdahale edebilecek son nesil olmamız sebebiyle her adımımızda ekolojik farkındalıkla hareket edeceğiz.”

Buluşmaya Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Kocaeli, Sivas, Sinop, Karşıyaka, Bayraklı, Karaburun, Kuşadası, Bandırma, Fındıklı, Milas, Mezitli Kent Konseyi Gençlik Meclislerinden gelen gençler katıldı. Buluşmada Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci ile Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya da gençlerle bir araya geldi.