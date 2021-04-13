Gençlik-Umut Kitap Kafe gençlerin hizmetinde

Evrensel Hafızlar Derneği (EHAD) Samsun Şube Başkanı Dr. Selami Arslan, Samsun'un Atakum İlçesinde açılan Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenen “2020-I “Gençlik-Umut Kitap-Kahve Projesi” hakkında açıklamalarda bulundu.

Amaçlarının gençlerin iyi bir insan olması olduğunu belirten Selami Arslan, “Amacımız gençlerin iyi insanların bulunduğu bir ortamda yetişip biri iyi bir insan olmasıdır. Dış dünya ile iletişim varsa kötü ortamda olsan da iyi insanları görüp onlar gibi olmak istersen kötü insanların olduğu ortamdan uzaklaşmak ya da oradan çıkmak için bir çaban olabilir. Ama dış dünyaya kapalıysan ve bilgin yoksa kötü insanların arasında mutlaka kötü olursun. Evrensel Hafızlar Derneği olarak milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlere sahip, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı, üstün vasıflı, örnek nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamaktır. Gençlerimizin gençlik, spor, sağlık. milli manevi değerler üzerine kurulu bir sofradan beslenmeleri en büyük amacımızdır” dedi.

Gençleri kötü maddelerden uzak durması gerektiğini de ifade eden Arslan, şunları söyledi:

“Dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır. Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek amacıyla; gençleri sigara, alkol, teknoloji ve madde bağımlılığından uzak tutmak için dernek olarak uzman doktorlar, psikologlar tarafından gençlerimize uyuşturucu maddeler, sağlıklı beslenme, bedenine saygı duyma ve onu korumaya özen gösterme, yaşam alanlarının sağlıklı olmasına ve bunun sürekliliğine dikkat etmesi hususlarında yaşa uygun doğru bilgilendirme yolları ile seminerler, sohbetler gibi faaliyetler düzenlenecektir. Sonuç olarak bağımlılıklarla mücadele kapasitesi geliştirilmiş bağımlı olmayan bireylerin bağımlılık sürecine girme riskini en aza indirerek evrensel temelli bir önleme çalışması ortaya çıkmış olacaktır.”