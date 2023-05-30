‘Gençlik ve Kültür Kampları' başvuruları başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Gençlik ve Kültür Kampları" bu yıl 20 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Gençlere yönelik hizmetlerin yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerini başarıyla sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni yaşam deneyimleri kazanmaları, kişisel birikimlerini zenginleştirerek yeteneklerini keşfetmeleri için ‘Gençlik ve Kültür Kampları'na devam ediyor. “İdeallerin Ülken Kadar Büyükse Büyükşehir Seni Bekliyor” mottosuyla yapılacak kampların müracaatları ise başladı.

Sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerin gerçekleştirileceği gençlik ve kültür kampları, İlkadım ilçesi Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı'nda yapılacak. Hafta içi salı ve perşembe günleri günübirlik, hafta sonları ise çadırlarda 1 gece konaklamalı kamplar, 8 hafta sürecek. 16 günübirlik, 8 de konaklamalı olacak kamplarda Samsun Büyükşehir Belediyesi, sivil toplum kuruluşları, okullar ve gençlik merkezleri işbirliğiyle çok sayıda etkinlik gerçekleştirecek.

Velilerinden muvafakat aldıktan sonra başvurularını on-line üzerinden yaparak kamplara katılacak gençler, etkinlik alanına tahsis edilecek otobüslerle ulaştırılacak. Bunun için 8 kamp lideri, 5 gençlik lideri, 2 idari ve 1 yardımcı personel görevlendiren büyükşehir belediyesi, toplam 2 bin 400 öğrenciye tişört, şapka ve yapboz hediye edecek.

Mahmur Dağı Gençlik ve Kültür Kamp Alanı'na gelecek öğrenciler, sabah kahvaltısının ardından 7 kilometrelik doğa yürüyüşüne çıkacak. Parkuru tamamlayan gençler, harita yardımıyla zamana karşı yön bulmayı içeren kazık ve alan oryantiringine katılacak. Ardından koca ayak, sopa çevirme, balık tutma, dart, geleneksel okçuluk, top taşıma oyunları oynayacak. Her kamp için bir tema belirlenerek yapılacak aktivitelerde öğrenciler, şehir hayatından ve teknolojiden uzak bir gün geçirerek, doyasıya eğlenip stres atacak. Son olarak kamp ateşinin de yakılacağı etkinlikte unutamayacakları anlar yaşayacak öğrenciler, tematik sunum ve çevre temizliğinden sonra evlerine dönecek.

"Tüm gençlerimizi kamplarımıza davet ediyoruz”

Gençliklerin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları için her türlü hizmeti sunmaya devam edeceklerinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kampların bu manada önemli olduğuna dikkat çekti. Yeni ve kaliteli arkadaşlıkların kurulup pekişmesinde, bireysel deneyimlerin ve bilgi paylaşımının artmasında en uygun ortamın kamplar olduğunu ifade eden Başkan Demir, “Gençlerin şehirlerine aidiyet duygularının artması, problemlerin tespit ve çözümün parçası olması önemli bir hedefimizdir. Bunun için gençlerimizin önünü açmak ve onların yaşam kalitelerini artırmak bizim öncelikli vazifemizdir. Büyükşehir Gençlik Hareketi kapsamında her yıl organize ettiğimiz ‘Gençlik ve Kültür Kampları'nı bu açıdan çok önemsiyoruz. Bu yıl da düzenleyeceğimiz kamplarla öğrencilerimizin kültürel, sosyal ve psikososyal gelişimlerine katkıda bulunmayı, kentin tarihi, kültürel, turistik yerleriyle ilgili bilgi edinmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Yeni arkadaşlıklar kuracak, daha önce hiç oynamadıkları oyunları oynayarak, eğlenceli bir gün geçirecek tüm gençlerimizi kamplarımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.