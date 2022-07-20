Gençlik ve Spor Müdürü Dereci: "Samsunspor için o sene bu sene”

Samsun'un yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dereci, "Samsunspor için o sene bu sene olacak" dedi.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla tanıştı. Samsunspor'un kendileri için öncelikli bir konu olacağını belirten Dereci, "Yeni sezonda Süper Lig özlemi bitecek. Buna inanıyorum. O sene bu sene olacak" ifadelerini kullandı.

Sözlerine, "Türkiye'nin en güzel şehri Samsun'da görev yapacak olmanın mutluluğu, heyecanı ve onurunu yaşıyorum" diyerek başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, öncelikli olarak Samsunspor ve TEKNOFEST ile ilgili kısaca şu değerlendirmelerde bulundu:

"Samsunspor'un Samsun için önemini çok iyi biliyorum. Trabzon için Trabzonspor, Sakarya için Sakaryaspor ne ise Samsun için de Samsunspor odur. Yeni sezonda yeni transferlerle, yönetim kurulu ile, taraftarlar ile birlik ve beraberlik içerisinde Süper Lig özlemi son bulacak. Buna kesinlikle inanıyorum. Samsunspor için o sene bu sene olacak. Samsunspor, geçmişi olan bir takım, mazisi başarılarla dolu bir kulüp. Yeni sezonda tüm şehir takımına sahip çıkacak ve Samsunspor görkemli geçmişine yeniden kavuşacak. Buna kesinlikle inanıyorum. Bizim de kurum olarak önceliğimiz Samsunspor olacak.”

“TEKNOFEST, Samsun'un yüz akı olacak”

“TEKNOFEST, hepimizin malumu olduğu üzere artık Türkiye sınırlarını aştı. Azerbaycan ile başlayan süreç, diğer Türk cumhuriyetlerinde devam edecek. Böylesine büyük bir organizasyonun Samsun için büyük bir fırsat olduğuna inanıyorum. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Kendi kurumum adına organizasyona tamamen hazırız diyebilirim. Yurt ve barınma kısmını eksiksiz atlatacağız. Samsun Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) ekibi çok tecrübeli. Yemek ihtiyaçları için de gerekli tüm tedbirler alınacak. Sıkıntı oluşturacak bir durum görünmüyor ancak yine de rehavete kapılmayacağız. İnşallah Samsun'un yüz akı olacak şekilde TEKNOFEST'i gerçekleştireceğiz.”

"Yurt kapasitesi daha da artmalı"

Samsun'un 14 bin 600 kapasiteli 18 yurda sahip olduğun hatırlatan Müdür Feyzullah Dereci, "Bu kapasite yeterli mi, bence daha da artmalıdır. Bilindiği üzere 4 bin kişilik yurt inşaatı çalışması son hızıyla devam ediyor. Bu yurdumuzu bu seneye yetiştirebilmenin yollarını arıyor, mücadelesini veriyoruz. Sıkıntısız, sorunsuz bir eğitim öğretim sezonu için şimdiden kolları sıvadık" diye konuştu.

‘Organizasyonlar şehri Samsun' hedefi

Konuşmasının son bölümünde Samsun'un 'spor' şehri olduğuna dikkati çeken Müdür Dereci, şunları kaydetti:

"Spor şehri özelliğinizi devam ettirmek istiyorsanız organizasyonların merkezi olmak zorundasınız. Samsun'da tesis var, barınma sorunu yok. Konum çok iyi. Ulaşım imkanları harika. Ben OMÜ'de 5 yıl eğitim öğrenim gördüm. O günkü Samsun ile bugünkü arasında büyük fark var. Samsun kabuğunu kırdı. Kırmaya devam ediyor. Samsun'un organizasyonlar şehri olmasını istiyoruz. Spor turizmini geliştirmek istiyoruz. Bunun için 'spor organizasyon ekibi' kuracağım. Her bir organizasyona ayrı bir önem vereceğiz."

Ziyaretin sonunda Samsun 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır tarafından Müdür Dereci'ye saat hediye edildi.