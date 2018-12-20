Cem Gençoğlu, “Geleceğin mesleği mühendislik, tıp değil eğitim bilimidir. Çünkü aşağıdan gelen kuşağın nasıl bir eğitim sistemiyle eğitileceği hususunda dünyada kimsenin fikri yok. Düşüncelerin değil duyguların yönetilmesi ön plana çıkıyor ve bu durumda eğitim bilimcilere çok iş düşecek” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sınıf Öğretmenliği Topluluğunun düzenlediği etkinliğe davetli konuşmacı olarak katılan Cem Gençoğlu, “2023 Eğitim Vizyonunun Temel Eğitime Yansımaları” konulu bir konferans verdi. Türk milli eğitim sisteminin yapısı ve 2023 Milli Eğitim Vizyonu'nun eğitim sistemine kazandıracakları hakkında detaylı bir sunum yapan Genel Müdür Cem Gençoğlu, temel eğitim konusunda MEB'in yaptığı çalışmaları da aktardı.

“Eğitim sisteminde değişim ve dönüşümün içindeyiz”

Selamlama konuşmalarıyla başlayan konferansın açılışını yapan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, etkinliğin konusunun güncel ve önemli olduğunu belirterek, “Şu an eğitim sisteminde bir değişim ve dönüşümün içindeyiz. Bu konuda aklımızda bazı soru işaretleri var. İşin özünden, merkezinden ve aynı zamanda içimizden birinin bizi bilgilendirmesinin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum” dedi.

Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Ceyhan'ın yoğun programı nedeniyle katılamadığını ifade ederek selamını ileten Dekan Yardımcısı Şendurur, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere de teşekkür etti.

“Eğitimci bir Milli Eğitim Bakanı Türkiye için bir şans”

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan da eğitimci bir Milli Eğitim Bakanı'nın Türkiye için bir şans olduğuna dikkat çekerek, “Şu an eğitim konusunda umut vadeden bir tablonun içindeyiz. Bakanımız ve Cem Gençoğlu gibi değerli bürokratlar sayesinde 20123 Eğitim Vizyonu hazırlandı. Başarılı olmasını ümit ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Sınıf Öğretmenliği Topluluğu Başkanı Umut İlhan ise toplulukların ilk etkinliklerine destek verenlere ve katılımından dolayı Dr. Cem Gençoğlu'na topluluk adına teşekkür etti.

OMÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olan ve OMÜ'de bir dönem öğretim üyeliği yapan MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ise yaptığı sunumla Türkiye'nin en önemli konusu olarak değerlendirdiği eğitim sistemi ve sistemin geleceği hakkında bilgi verdi.

“Çocuklarımızı kendi çağımıza göre değil onların muhatap olacağı çağa göre yetiştirmemiz gerek”

Eğitim sorunlarının çok net bir şekilde tarif edilmesi gerektiğinin altını çizen Genel Müdür Cem Gençoğlu, “Ancak bu sorunlara ortak bir çözüm üretmek yerine kendi ideolojik mahallelerimizin tahkimatları etrafında dolanıyoruz. Çünkü bu çocuklar, Hz. Ali'nin söylediği gibi, bizim değil kendi çağlarının çocuklarıdır. Çocuklarımızı kendi çağımıza göre değil onların muhatap olacağı çağa göre yetiştirmemiz gerek” şeklinde konuştu.

“Öğretmenlerin asıl görevi çocuklara öğrenmeyi istetebilmektir”

Son dönemde robotik, kodlama gibi kavramların eğitimde daha fazla yer tutmaya başladığına da değinen Cem Gençoğlu, “Aslına baktığınızda 2020'li yıllarda bu kavramların çok da önemli olmadığının anlaşılacağını düşünüyorum. Oysa her zaman geçerli bir kadim öğreti vardır. Temel eğitimin de kuralıdır bu, çocuk neyi isterse onu öğrenir. Öğretmenlerin asıl görevi, çocuklara öğrenmeyi istetebilmektir. Öğretmenler, öğrenme motivasyonunun kaynağını bularak bu duyguyu harekete geçirmelidir. Türk öğretmeninde de öyle bir özellik var ki olumsuz koşullarda bile dünyanın hiçbir yerinde gösterilemeyecek başarıyı gösterebiliyor. Eğer kendine, öğrencisine ve sisteme inanmışsa, bir dağ köyündeki öğretmen, çok iyi koşullarda çalışan başka bir öğretmenden daha başarılı olabiliyor. Bunu sağlayan şey de bizim kültürel dinamiklerimiz. Bu dinamikleri her zaman diri ve güçlü tutmak lazım” ifadelerini kullandı.

“2023 Eğitim Vizyonu'nda tüm akademik çalışmalar ve tezler mevcut”

Bürokratların, akademisyenlerin, öğretmenlerin çalışmalarıyla hazırlanan 2023 Eğitim Vizyonu'nun, 23 Ekim'de Cumhurbaşkanı ve Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklandığını kaydeden Gençoğlu, “Bu açıklanan vizyonda tüm akademik çalışmalar ve tezler mevcut. Bunun yanında olması gereken tek şey Türk eğitim sistemi felsefesinin de eklenmesi. Türkiye dünyaya söylemek istediği şeyi, sorunlara karşı çözüm önerilerini bu şekilde anlatır” dedi.

Okul öncesi eğitim ve temel eğitimde yapılan yanlışlara da değinen Cem Gençoğlu, “Okul öncesi, çocuğun ailesinin dışında katıldığı ilk sosyal ortam ve çocuğu ilkokula hazırlama dönemi, bir öğrenme dönemi değil. Bu zamanın yanlış değerlendirilmesi ileride bir eğitim felaketine yol açabilir. Oysa bazı ana sınıfları 1. sınıftan daha zor programlar uygulayabiliyor ve bu durum çocuğun eğitim ile ilişkisini bozuyor” dedi.

“Türkiye son 5 yılda toplumsal ve ekonomik olarak gelişme gösterdi”

Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmalar ve pilot uygulamalar hakkında da bilgi veren Gençoğlu şunları söyledi: “Okul öncesi öğrencilere sabah kahvaltısı, gezici okullar, öğrencilerin spora ve sanata ilgisini arttıracak, bu alanlarda yeteneğini ortaya çıkaracak atölyelerin kurulması gibi projelerimiz var. Türkiye son 5 yılda toplumsal ve ekonomik olarak büyük bir gelişme gösterdi. Bu gelişmeyi istihdamla birleştirirsek gençlerimizin spora ve sanata daha çok ilgi göstermesini sağlayabiliriz. Ayrıca en kısa zamanda hayata geçirmeyi planladığımız bir diğer konu da ilkokul 1. sınıfların yaşını sabitlemek. Öğrenciler arasında 16 aya kadar farklılıklar var.”

“Geleceğin mesleği eğitim bilimi”

Son olarak Türkiye'nin hazırladığı Eğitim Vizyonu belgesinde, her görüşün ciddiye alındığının altını çizen Dr. Gençoğlu konuşmasını şöyle tamamladı: “Geleceğin mesleği mühendislik, tıp değil eğitim bilimidir. Çünkü aşağıdan gelen kuşağın nasıl bir eğitim sistemiyle eğitileceği hususunda dünyada kimsenin fikri yok. Düşüncelerin değil duyguların yönetilmesi ön plana çıkıyor ve bu durumda eğitim bilimcilere çok iş düşecek.”

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu'nun katılımcılardan gelen soruları yanıtlamasının ardından konferans sona erdi.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konferansa; Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Polat Şendurur, Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, ilçe milli eğitim müdür ve müdür yardımcıları, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.