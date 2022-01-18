Genel Müdür Bora: “Enerji verimliliği milli ve sosyal sorumluluk olarak görülmeli”

Ş. (YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Ülke ekonomisi ve ülkemizin geleceği için çok önemli bir yere sahip olan enerji ihtiyacı, büyük ölçüde ithalatla karşılanıyor. Bu sebeple enerji verimliliğinin milli ve sosyal sorumluluk olarak görülmesi gerekiyor” dedi.

Enerji Verimliliği Haftası kapsamında, 'Enerji Verimliliği ve Enerji Kullanımının Çevresel Etkileri' başlıklı seminer düzenlendi. Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop illerinde 3 milyondan fazla kullanıcısına sürdürülebilir enerji iletimi için yatırım ve tesis çalışmalarına devam eden Ş.(YEDAŞ), hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ile de farkındalık oluşturmaya devam ediyor. ‘Enerji Verimliliği Haftası' nedeniyle hizmet verdiği 5 ilde bilgilendirme seminerleri gerçekleştiren YEDAŞ, Samsun Büyük Anadolu Hastanesi yönetici ve personellerine enerjiyi verimli kullanmanın pratik yollarını anlattı.

“Enerjiyi israf etmemeliyiz”

Enerji verimliliği ve düzenlenen seminer hakkında açıklamada bulunan YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Enerji varlıklarının hızlı bir şekilde tükendiği günümüzde enerji tasarrufunu hem bireylerin hem de kurumların maddi ve manevi sorumluluğu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle en büyük enerji ihtiyaçları arasında bulunan elektrik enerjisini insanların kullanımına sunan bir kurum olarak, biz de bu sosyal sorumluluğu, farkındalık oluşturacak şekilde gelecek nesillere aktarmak için harekete geçmeyi ihtiyaç olarak gördük. Ülkemizde yerli ve milli enerji politikalarına, enerji verimliliğine bu denli önem verilirken, biz elektrik dağıtım şirketi olarak üzerimize düşeni yapmak için kendimizi sorumlu görüyoruz. Türkiye'de enerji için ayrılan kaynağın ülke ekonomisinde geniş anlamda yer ediniyor. Ülke ekonomisi ve ülkemizin geleceği için çok önemli bir yere sahip olan enerji ihtiyacı, büyük ölçüde ithalatla karşılanıyor. Bu sebeple enerji verimliliğinin milli ve sosyal sorumluluk olarak görülmesi gerekiyor. Enerji verimliliğine yönelik tüm çabaların hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomimize katkı sağlayacağı bilincini ulaşabildiğimiz herkese aşılamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Düzenlenen seminere, Anadolu Hastanesi yöneticileri, çalışanları ve YEDAŞ yöneticileri katıldı. Samsun Büyük Anadolu Hastanesi toplantı salonunda gerçekleştirilen seminerde, YEDAŞ adına Teknik Kalite ve Enerji Depolama Sistemleri Şefi Alper Çetin de söz aldı.