Geniz eti ve bademcik büyümesine dikkat

Dr. Yusuf Şentürk, "Yanlış beslenme geniz eti ve bademciklerin aşırı büyümesine yol açıyor" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastanesi KBB Uzmanı Op. Dr. Yusuf Şentürk, geniz eti ve bademcik ameliyatları hakkında bilgi verdi. Geniz eti ve bademcik büyümesinin önemli bir sorun teşkil edebileceğini ifade eden Dr. Şentürk, hastalara önemli uyarılarda bulundu.

“Çocuk ameliyatlarının yüzde 75'i bademcik ve geniz eti ameliyatı”

Türkiye'de yapılan çocuk yaş grubu ameliyatlarının yüzde 75'inin geniz eti ve bademcik ameliyatı olduğunun bildirildiğini ifade eden Op. Dr. Yusuf Şentürk, "Bu ameliyatların bu kadar sık yapılmasını nedenlerine bakıldığı zaman; kısa, nispeten kolay, komplikasyon oranının düşük olması, solunumun rahatlaması ve iştah değişiklikleri gibi birçok faydalı etkilerinin gözlenmesi bu nedenlerden bazılarıdır. ?Günümüzde ameliyat gerekçelerinin daha belirgin hale gelmesi ve antibiyotiklerin keşfi bademcik ve geniz eti ameliyat sıklığının giderek azalmasına sebep olmuştur. 1950-1980 yılları arasında iltihabi nedenlere bağlı geniz eti-bademcik ameliyatı antibiyotiklerin bulunması ve yaygın kullanılmasıyla giderek azalmıştır.?1990'lı yıllarda çocukluk yaş grubu bu ameliyatların sıklığının tekrar artmaya başladığı görülmektedir. Bunun nedeni günümüzde yanlış beslenmeye bağlı geniz eti ve bademciklerin aşırı büyümesi sonucu tıkayıcı nedenli hastalıklar ön plana çıkmıştır. Bunun sonucu üst solunum yolu tıkanması, uyku bozukluğu, ağız solunumu, horlama ve uyku apnesi hastalıkları bu ameliyatın yapılmasının günümüzdeki en sık gerekçesidir" diye konuştu.

Operasyon için başlıca sebepler

Son yıllarda çocukluk yaş grubunda uyku apnesinin giderek arttığına dikkat çeken Şentürk, "Uyku apnesinin erken tanısı ve zamanında yapılan geniz eti ve bademcik ameliyatıyla hastalığın ciddi kalp–damar, akciğer ve beyinsel olumsuzlukları önlenebilmektedir. Okul çağı ve sonrasındaki yaş grubunda iltihabi nedenler ameliyat gerekçesi olarak ön plana çıkmakta ve bunlarda biri de tekrarlayan bademcik iltihaplarıdır. Bir yılda 7 veya 2 yıllık sürede yılda 5 veya 3 yıllık sürede en az 3 kez iltihap geçirme, bu esnada 38,5 dereceyi aşan ateş, boyunda 2 santimlik lenf bezi olması ve boğaz kültüründe beta mikrobu üremesi koşullarından en az biri var ise bademcik ameliyatı gereklidir. Bademciklerde şişlik belirtilerinin 3 ay sürdüğü ve beraberinde boğaz ağrısının olduğu kronik enfeksiyon durumunda da bademcik ameliyatı gereklidir. Peritonsiller apse, difteri taşıyıcılığı, tüberküloz, bademcikte kanser şüphesi, durdurulamayan bademcik kanamaları ve ağız kokusu durumunda da bademcik ameliyatı önerilmektedir” şeklinde konuştu.

Hastalığın ameliyatı hakkında da bilgi veren Şentürk, şunları söyledi:

"Tek başına geniz eti ameliyatı gerekçesine bakıldığında ise hava yolunu tıkayan geniz eti büyümesine bağlı kalp-damar, akciğer ve beyinsel komplikasyonlar nedeni ile ayrıca tedaviye cevap vermeyen sinüzit ve sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonları tek başına geniz eti ameliyatının gerekçeleridir. Eğitim ve ekonomik düzeyi iyi olan ailelerde geniz eti ve bademcik ameliyatı sıklığı daha fazladır. Eğitim düzeyinin yüksek olması, hastalığın etkilerinin daha iyi anlaşılmasına ve tedavinin daha doğru yapılmasına neden olmaktadır. Özetle, tıkanmaya bağlı gelişen belirtiler günümüzde geniz eti bademcik ameliyat gerekçesi arasında ilk sırada yer almakla birlikte iltihabi ve diğer nedenlerle de bu ameliyatlar yapılmaktadır. Her hasta ayrı ayrı değerlendirilmeli ve hasta ve ailesi ile birlikte ameliyat kararı verilmelidir."