Geri dönüşüm ve aile birlikteliği projesi Brksel'de tanıtıldı

proje hareketliliğini 12-18 Mayıs tarihleri arasında Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirerek başarılı bir etkinliğe daha imza atmayı başardı.

1 idareci, 2 öğretmen ve 6 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen hareketlilikte toplam 5 ülkeden 15 öğretmen ve 30 öğrenci yer aldı. Together We Can Do SoMuch adlı geri dönüşüm ve aile birlikteliğini içeren proje kapsamında, proje ortağı diğer okullarla birlikte pek çok etkinliğe katılan Soğukçam Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri bu çalışmalarıyla Alaçam'da bir ilki gerçekleştirmiş oldular. Projede yer alan 8. Sınıf öğrencilerden Buse Nur Yaman, "Bu proje çalışması ile Avrupa Birliği'nin merkezi olan Brüksel'i görme fırsatı yakaladık. Bizler için ilklerin yer aldığı bu etkinlikte pek çok alanda yeni şeyler öğrendik. İlk defa uçağa binerek bu heyecanı hissettik. Yabancı dil pratiği yapma fırsatı bulduk. Farklı ülkelerden arkadaş edinmenin, farklı kültürleri yakından görmenin mutluluğunu yaşadık" dedi.

Okul müdürü Mücahittin Şen ise, “Projemizin şubat ayında 1. hareketliliğini Yunanistan'ın Selanik şehrine gerçekleştirmiştik. Proje planımızda yer alan takvime uygun olarak 2. hareketliliğimizi Belçika'nın Brüksel şehrinde başarılı bir şekilde tamamlayarak sorunsuz biçimde yurda dönüş yaptık. Öğretmen ve öğrencilerimiz için pek çok kazanım içeren bu toplantımızda 'Unutulan Oyunlarımız' adlı faaliyete katılarak değerlerimizden olan eski oyunlardan bazılarını proje ortaklarımıza öğretme fırsatı bulduk. Kendilerinden de yeni oyunlar öğrenen öğrencilerimiz farklı kültürden arkadaşlarıyla kaynaşma fırsatı buldular. Geri dönüşüm üzerine yeni materyaller tasarlayarak, ekonomiye nasıl katkı sağlayabileceklerini çocuklarımıza anlatmış olduk. Her yönüyle verimli geçen bir toplantı sürecini ilimiz ve ilçemiz adına uluslararası bir platformda gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururunu yaşadık. Ekim ayında Litvanya'nın Vilnius ve Mart 2020'de Polonya'nın Krakow şehirlerine yine 6 öğrenci ve 3 öğretmenle katılacağız. Şimdiden bu ekipte yer almak isteyen öğrencilerimizde büyük bir rekabet ve istek gözlemlemekteyiz. Soğukçam Ortaokulu olarak Erasmus + projeleri başta olmak üzere pek çok alanda başarılı projeye imza atmış ilçemizin adını il ve uluslararası alanda duyurmayı başarmış bulunmaktayız. Bu alanlarda diğer okullarımıza örnek olmaya devam edeceğiz. Haziran 2020'de bütün proje ortaklarının katılımıyla 1 hafta sürecek olan proje final toplantısı ilimiz ve ilçemizin tanıtımı için önemli bir çalışma olacaktır. Bu nedenle şimdiden en iyi ev sahipliğini yapmak için çalışmalara başladık” diye konuştu.