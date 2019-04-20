İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Geri dönüşümün önemini 'Atık Müzesi'nde öğreniyorlar

Samsun’da geri dönüşümün önemine ve atıklardan enerji üretimine dikkat çekmek için kurulan Atık Müzesi’ne ziyaretçiler oldukça rağbet gösteriyor.

Samsun'da geri dönüşümün önemine ve atıklardan enerji üretimine dikkat çekmek için kurulan Atık Müzesi'ne ziyaretçiler oldukça rağbet gösteriyor.


Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İdari Binası yanına Samsun Avdan Enerji Üretim ve TİC. A.Ş. tarafından Atık Müzesi kuruldu. Müzeye gelen ziyaretçilere, firma ve belediye personeli tarafından geri dönüşüm, metan gazından elektrik üretimi, atık bertarafı gibi konularda, görsel materyallerle desteklenen bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.


Müzeyi 2018 yılı içinde 2 bin kişi, toplamda 8 bin 817 kişi ziyaret etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.