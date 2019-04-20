Geri dönüşümün önemini 'Atık Müzesi'nde öğreniyorlar

Samsun'da geri dönüşümün önemine ve atıklardan enerji üretimine dikkat çekmek için kurulan Atık Müzesi'ne ziyaretçiler oldukça rağbet gösteriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Samsun Katı Atık Düzenli Depolama Sahası İdari Binası yanına Samsun Avdan Enerji Üretim ve TİC. A.Ş. tarafından Atık Müzesi kuruldu. Müzeye gelen ziyaretçilere, firma ve belediye personeli tarafından geri dönüşüm, metan gazından elektrik üretimi, atık bertarafı gibi konularda, görsel materyallerle desteklenen bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Müzeyi 2018 yılı içinde 2 bin kişi, toplamda 8 bin 817 kişi ziyaret etti.